POLICIALES DE DÍA JUEVES, VARIOS ALLANAMIENTOS POSITIVOS.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
12:20 HS DE LA VÍSPERA, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO SANTA RITA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTO DE PRUEBA PARA UN HECHO DE LESIONES LEVES Y AMENAZAS BAJO INVESTIGACIÓN.
LAS TAPIAS – ALLANAMIENTO POSITIVO
12:50 HS DE AYER, EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO AL SECUESTRAR UN ELEMENTO DE PRUEBA RELACIONADO A UNA DENUNCIA POR LESIONES LEVES Y AMENAZAS QUE SE INVESTIGA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
17:30 HS. DE AYER, PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, EL MENOR Y LA FAMILIA LLEVO A CABO UN ALLANAMIENTO EN ESTA CIUDAD, LOGRANDO AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DE COACCIÓN QUE INVESTIGA, CON LA OBTENCIÓN DE UN ELEMENTO DE PRUEBA DE INTERÉS PARA LA CAUSA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
18:30 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES, PROCEDIÓ MEDIANTE OFICIO JUDICIAL A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE IGNACIO CASTELLANO DE ESTA CIUDAD, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA GARRAFA DE 10 KILOGRAMOS Y VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DE ROBO QUE SE INVESTIGA EN DICHA DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO LO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – VERIFICACIÓN Y SECUESTRO DE AUTOMOTOR.
10:50 HS DE LA VÍSPERA, EN EL PUESTO DE VERIFICACIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER SE SECUESTRO UN AUTOMÓVIL RENAULT 12 PRESENTADO A CONTROLAR POR UN VECINO DE BARRIO LOS OLIVOS. SE CONSTATO QUE EL RODADO PRESENTABA ADULTERACIÓN DEL NUMERO DE CHASIS, QUEDANDO DEPOSITADO A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL INTERVINIENTE.
LAS ROSAS – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES
12:10 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14, EN LA CURVA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, PROTAGONIZADO POR UN CAMIÓN Y UN AUTOMÓVIL. EL PRIMERO SE TRATA DE UN SCANIA 112 QUE REMOLCABA UN CARRETÓN Y ERA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 32 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EL SEGUNDO SE TRATA DE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET AGILE CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 32 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES.
VILLA DOLORES – INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN JURISDICCIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE VARIOS AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO, INICIÁNDOSE EN TODO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.-
LAS TAPIAS – DENUNCIA E IDENTIFICACIÓN DE SUPUESTOS AUTORES.
20:05 HORAS DE AYER, EN AVENIDA BELGRANO ALTURA ALTO DE CASTRO, PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO LAS TAPIAS, SECUESTRO UNA MOTOCICLETA MARCA KYMCO 110 C.C, EN LA CUAL SE CONDUCÍAN DOS JÓVENES DE SEXO MASCULINO QUE SE DIERON A LA FUGA POR LOS CAMPOS. ESTOS FUERON SINDICADOS POR UN VECINO COMO SUPUESTOS AUTORES DE UN HECHO DELICTUAL EN EL CUAL, MOMENTOS ANTES EL MISMO, HABÍA RESULTADO DAMNIFICADO. SE LOGRO IDENTIFICAR A LOS SUPUESTOS AUTORES , INSTRUYÉNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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