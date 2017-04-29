EXTENSO PARTE DE PRENSA DEL DIA SABADO
VILLA DOLORES – APREHENSIÓN POR DAÑO
13:15 HS. EN LA ESQUINA DE AV. SAN MARTÍN Y PRESIDENTE PERÓN, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN MENOR DE 15 AÑOS QUE EN FORMA DELIBERADA ROMPIÓ LA VIDRIERA DE UN LOCAL COMERCIAL MEDIANTE UN GOLPE DE PUÑO. CON CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA INTERVINIENTE EL MENOR FUE ENTREGADO A SUS PADRES, INICIANDO LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES SUMARIALES.
SAN JOSÉ – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
18:00 HS. DE AYER, EN RUTA E91 ALTURA DEL KM 24, FUERON SECUESTRADOS TREINTA ANIMALES VACUNOS. VEINTISIETE QUE DEAMBULABAN LIBREMENTE POR LA MISMA Y LOS RESTANTES DENTRO DE UN PREDIO AJENO. POR AVERIGUACIONES SE ESTABLECIÓ LA PERTENENCIA DE LOS MISMOS, SIENDO ENTREGADOS AL ENCARGADO DEL CAMPO EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL Y A DISPOSICIÓN DEL SR. AYUDANTE FISCAL MIENTRAS SE INSTRUYEN LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA VIGENTE.
LAS TAPIAS – ALLANAMIENTO POSITIVO.
18:30 HS. DE LA VÍSPERA, SE ALLANO UNA VIVIENDA DE BARRIO SAN PABLO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA GARRAFA DE 10 KG DENUNCIADA DÍAS ATRÁS POR SUSTRAÍDA A UN VECINO DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS. LOS SUPUESTOS AUTORES HABÍAN SIDO OPORTUNAMENTE IDENTIFICADOS POR PERSONAL POLICIAL TRAS ABANDONAR UNA MOTOCICLETA EN LA QUE SE CONDUCÍAN, HECHO INFORMADO POR ESTE MEDIO EN LA ANTEVÍSPERA.
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
20:20 HS. EN CONTROL VEHICULAR LLEVADO A CABO EN RUTA 14, PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, SE INICIARON ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA AL CONSTATAR QUE UN CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114 CONDUCIDO POR UN HOMBRE CON DOMICILIO CAMINO A DIQUE LOS MOLINOS QUE TRANSPORTABA 3500 LADRILLOS CARECIENDO DE DOCUMENTACIÓN ALGUNA DE DICHA CARGA.
LA POBLACIÓN – TRASLADO ASISTENCIAL E INICIO DE ACTUACIONES SUMARIALES.
23:40 HS. DE ANOCHE, SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA PRESENCIA UNA PERSONA EN ESTADO DE EBRIEDAD FUERA DE UN BAR EN RUTA 14 DE LA POBLACIÓN, CONSTATANDO QUE PRESENTABA UN GOLPE EN SU CABEZA. DE INMEDIATO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD, DONDE SU CONDICIÓN DESMEJORO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES A LOS FINES DEL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
LAS TAPIAS – ACCIDENTE CON LESIONADOS
23:50 HORAS DE ANOCHE, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 ALTURA DEL KM 10, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FORD ESCORT, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 74 AÑOS CON DOMICILIO EN LAS TAPIAS Y UNA MOTOCICLETA HONDA TWISTER DE 250 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 23 ACOMPAÑADO DE OTRO, AMBOS CON DOMICILIO EN VILLA DE LAS ROSAS, RESULTANDO ESTOS ÚLTIMOS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADOS
04:50 HS. EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE PTE. PERÓN Y PELEGRINI, SE ESTA CIUDAD, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA 200 C.C CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 30 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO TRADICIÓN, ACOMPAÑADO DE UNA MENOR DE 17 AÑOS, LOS QUE POR CAUSAS A ESTABLECER EL CONDUCTOR PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO, CAYENDO AMBOS A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVE.
VILLA DOLORES – APREHENSIÓN POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD
06:30 HS. DE LA FECHA, EN CALLE BELGRANO AL 90 PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA APREHENDIÓ A UN HOMBRE DE 26 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, QUE CONDUCÍA EN ESTADO DE EBRIEDAD UN AUTOMÓVIL CHEVROLET PRISMA. FUE TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
SAN JOSÉ Y LA PAZ – INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
EN DISTINTOS CONTROLES DE LA VÍA PUBLICA DE LAS LOCALIDAD DES DE LA PAZ Y SAN JOSÉ, SE CONSTATARON INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA POR EFECTUADAS POR MOTOCICLISTAS CARENTES DE DOCUMENTACIÓN, CASCO O CHAPA PATENTE, TRATÁNDOSE ADEMÁS EN ALGUNOS CASOS, DE CONDUCTORES MENORES DE EDAD.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments