QUIEN PIENSA POR VOS?

Vale hacerse este interrogante: “Quién piensa por vos? después de analizar qué sucedió en la Argentina, post elecciones presidenciales.

Una cosa es la realidad que han vivido los argentinos, otra el mensaje diario de todos los medios de comunicación afines al gobierno, que son la mayoría, y otra qué se está viviendo ahora.

No se puede ignorar la diferencia entre lo que pasó, lo que pasa, y lo que se dice que pasó o pasa. Sin embargo, muchos no lo advierten y siguen con esperanza de cambios, infundadamente, no obstante que los indicadores económicos, sociales, financieros, etc. desnudan lo que está a la vista.

Cierres de pequeña y mediana empresa, despidos, pérdida del poder adquisitivo, cepo al dólar para los de menos recursos, pero no para los poderosos, aumento desproporcionado de todas las tarifas, créditos leoninos, si se tiene en cuenta que uno de los índices es la inflación cuando, en este país, la inflación va por el ascensor y los sueldos suben por la escalera, (por lo que en corto lapso el sueldo no necesitará bolsillos, cuando la cuota del crédito adquiera un valor real que supere el monto nominal del emolumento), altos intereses e índices inflacionarios mentirosos.

Con sólo observar la canasta familiar de cada uno, un dos por ciento, no es lo que ha afectado el sueldo común, y el INDEC tendría que describir qué tienen en cuenta para lograr ese índice. Si es por el valor del pan, de la leche, de la carne, es decir de lo que compran los que menos tienen, no es verdad.

La prensa de Macri habla de polarización entre éste y Cristina: que en la batalla discursiva el kischnerismo apela a cuestionar el ajuste económico del gobierno; y el gobierno, a la corrupción de la administración anterior. Ni lo uno ni lo otro, porque está a la vista que el mensaje de corrupción adjudicada al gobierno pasado, no ha tenido el eco que requiere una actuación judicial independiente para llegar a esa generalización, y por otra parte, ese análisis anti K, le encuadra perfectamente a Cambiemos. Si estamos a las denuncias y “al qué dirán” en contra del gobierno de Macri: hay cepo para todos menos para ellos, hay venta de dólar futuro, irregular para Cristina y para ellos está bien, están a la vista negociados en donde intervienen directa o indirectamente hombres del gobierno, los índices de inflación que da Macri son mentirosos, lo que surge de sus propios socios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y están los depósitos clandestinos en paraísos “terrenales”…

Devaluaron para subir el valor del dólar que había vendido Cristina y ellos mismos habían comprado, ganando fortunas. Esto fue producto de un accionar ilícito de Macri, porque al devaluar, los tenedores del contrato de dólar futuro recibieron un dólar de más valía que el que compraron. Pero este periodismo dibuja el mensaje para entorpecer el conocimiento del ciudadano y llevarlo por los caminos de la confusión. La prensa intenta convencer a la gente tratando de esconder, como el avestruz, metiendo la cabeza en un pozo y al no ver, creer que los demás tampoco ven.

Así se plantea una cuestión fundamental: el único que puede resolver con honestidad y sabiduría es el pueblo, incursionando en el conocimiento intelectualizado, casi filosófico, para que las decisiones sean producto de una elaboración propia, no instigada por falsedades para apoderarse del voto, paradójicamente, en contra de las mayorías.

El título de la columna resume esta idea clara, casi irónica, que podría forjar conciencias independientes, pero ahora troca el mensaje con una afirmación categórica y directa: ”Que nadie piense por vos”.