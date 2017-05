Se incendiaron autos en un estacionamiento del Rally

Minutos antes del mediodía de este domingo y mientras se disputaba el segundo tramo de la jornada del Rally entre Mina Clavero-Giulio Cesare, un incendio alertó al público.

Se trató de varios autos que estaban estacionados al costado de la Ruta 34 de las Altas Cumbres, unos mil metros antes al parador del Cóndor. No especificaron la cifra final de vehículos afectados, aunque trascendió que serían cuatro. El incendio, que se habría originado en los pastizales colindantes a la carpeta asfáltica, no fue en el tramo de la carrera por lo que la competencia no se vió afectada.

Muchos espectadores del Rally viajan hasta el lugar y dejan estacionados sus autos al costado de la ruta, para caminar luego un par de kilómetros por la montaña hasta el tramo de tierra donde se disputa la competencia.(FUENTE DIA A DIA)