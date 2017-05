PRISIÓN PREVENTIVA PARA GOLPEADOR

Otro caso de VIOLENCIA DE GÉNERO. Lo destacable de este proceso es que la víctima no realizó la denuncia sino que anoticiaron lo que padecía esta última TERCEROS que la veían golpeada sistemáticamente. Luego de iniciar las actuaciones de ésta manera, el Fiscal detuvo inmediatamente al acusado.

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, resolvió la PRISIÓN PREVENTIVA de FRANCISCO FERNANDO MALDONADO, de 25 años de edad, de ocupación panadero, con domicilio en esta ciudad.

Los hechos que se le atribuyen dan cuenta de la violencia que vivió a lo largo del tiempo su pareja.

PRIMER HECHO: En fecha en que la Instrucción no ha podido establecer con exactitud, pero que podría ubicarse entre el primero de julio y el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a las diecinueve horas aproximadamente, el encartado FRANCISCO FERNANDO MALDONADO, se encontraba en el patio de su vivienda sita en barrio Aeronáutico de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, provincia de Córdoba, junto a su pareja V. y su hija. En la oportunidad, se habría producido una discusión entre Francisco Maldonado y V., durante la cual el incoado le habría arrojado una llave pulsiana -de unos 20 centímetros de largo aproximadamente-, que impactó en la pierna izquierda de la nombrada; ocasionándole lesiones.

SEGUNDO HECHO: Con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en horario que no ha podido ser determinado con exactitud, pero presumiblemente en horas de la mañana, el imputado FRANCISCO FERNANDO MALDONADO, se encontraba junto a su pareja V. en el dormitorio de su vivienda de barrio Aeronáutico de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, provincia de Córdoba. En la oportunidad, V habría tomado el teléfono de Maldonado, conducta que enfureció al incoado desencadenando una discusión entre ambos, durante la cual Maldonado le habría propinado una cachetada en el lado derecho del rostro, para posteriormente quitarle el teléfono y arrojarlo contra el piso, provocando su destrucción.

TERCER HECHO: Con fecha once de marzo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las cinco horas, el encartado FRANCISCO FERNANDO MALDONADO se encontraba junto a su pareja V, en su vivienda sita en barrio Aeronáutico de la ciudad de Villa Dolores, departamento San Javier, provincia de Córdoba. Así las cosas y en oportunidad en que se encontraban en el patio delantero de la vivienda, se habría producido una discusión entre ambos, durante la cual Maldonado habría empujado a V., provocando que cayera al piso y se golpeara contra una piedra, continuando con la golpiza efectuándole puntapiés.

CUARTO HECHO: En el período de tiempo comprendido entre el catorce de marzo de dos mil diecisiete a las 23:36 horas y el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete a las 17:40 horas, desde algún lugar aún no determinado por la Instrucción pero presumiblemente desde la ciudad de Villa Dolores, departamento San Javier, provincia de Córdoba, el imputado FRANCISCO FERNANDO MALDONADO, a sabiendas de la orden de prohibición de contacto que pesaba sobre el mismo (a cuyo fin debía abstenerse de comunicarse telefónicamente, relacionarse y concurrir al domicilio habitado por V., al lugar de trabajo o a lugares que frecuente), expedida con fecha 14/03/2017 por el Sr. Fiscal de Instrucción de Segunda Nominación de la ciudad de Villa Dolores en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 10 y 21 inc. D y E de la Ley 9283 de Violencia Familiar, y de la cual había sido notificado personal y debidamente el 14/03/2017; en total desobediencia a la misma, se habría comunicado -a través de mensajes de WhatsApp-, desde el teléfono móvil al teléfono móvil utilizado por V, haciéndolo en un total de treinta y dos (32) oportunidades.

QUINTO HECHO: El día quince de marzo de dos mil diecisiete, a las catorce horas con veintiocho minutos, probablemente desde la ciudad de Villa Dolores, departamento San Javier, provincia de Córdoba, el imputado FRANCISCO FERNANDO MALDONADO, a sabiendas de la orden de prohibición de contacto que pesaba sobre el mismo (a cuyo fin debía abstenerse de comunicarse telefónicamente, relacionarse y concurrir al domicilio habitado por V, al lugar de trabajo o a lugares que la prenombrada frecuente), expedida con fecha 14/03/2017 por el Sr. Fiscal de Instrucción de Segunda Nominación de la ciudad de Villa Dolores en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 10 y 21 inc. D y E de la Ley 9283 de Violencia Familiar, y de la cual Maldonado había sido notificado personal y debidamente el 14/03/2017; en total desobediencia a la misma, se habría contactado desde el teléfono móvil al teléfono móvil utilizado por V y le habría referido “Por qué me han denunciado?, me voy a mandar una macana y los primeros que voy a cagar matando van a ser P. y M., porque ellos han sido los que me denunciaron”

Por lo antedicho, según la acusación, el prevenido FRANCISCO FERNANDO MALDONADO, deberá responder como supuesto autor penalmente responsable de los delitos de: Lesiones Leves Calificadas (art. 92 en función del art. 89 y 80 inc. 1° y 11° del C.P.) –HECHO NOMINADO PRIMERO-, Lesiones Leves Calificadas y Daño, en concurso real (arts. 92 en función del art. 89 y 80 inc. 1° y 11°, art. 183 primer párrafo y 55 del C.P.) –HECHO NOMINADO SEGUNDO-, Lesiones Leves Calificadas (art. 92 en función del art. 89 y 80 inc. 1° y 11° del C.P.) –HECHO NOMINADO TERCERO-, Desobediencia a la Autoridad continuada (art. 239 y 55 a contrario sensu del C.P.) –HECHO NOMINADO CUARTO-, Amenazas y Desobediencia a la Autoridad en concurso real (art. 149 bis, 1er. Párrafo, primera parte, 239 y 55 del C.P.) –HECHO NOMINADO QUINTO-; todos los ilícitos en concurso material (art. 55 ibid).-

El encausado prosigue detenido a disposición de la Fiscalía en el E.P. Nro. 8.-