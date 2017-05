ENOJO DEL CLERO PUNTANO POR LA MASIVA INVASIÓN POLITICA EN RENCA Y LA QUEBRADA. PUSIERON CARPAS COMO SI FUERAN TEMPLOS

La Villa de la Quebrada y Renca se han transformado, como cada año, en centro religioso de la provincia de San Luis.

Durante tres días miles de fieles provenientes de los cuatro puntos cardinales de la provincia y de la región centro del país visitan la festividad de los cristos religiosos.

La solemnidad que imponen las figuras del Cristo de la Quebrada y el Señor de Renca suelen mezclarse con la oferta que preparan quienes ven en la masiva convocatoria de visitantes, una oportunidad laboral.

Nuevamente este año la oferta abarcó el rubro gastronómico, textil, artesanías que oscilan desde materiales reciclables hasta los que se trabajan en madera y cueros, entre otros. Como sucede históricamente, las carpas de los grupos musicales más tradicionales de la provincia ofrecen sus espectáculos casi de modo continuo y las peñas tradicionales arman su oferta de platos tradicionales con espectáculos musicales que mayormente protagonizan artistas locales de cada localidad.

La política nunca estuvo ausente de las festividades religiosas pero a diferencia de otros años, donde los diferentes espacios políticos recorrían con sus militantes de modo discreto las calles de las localidades haciendo conocer su posición ideológica, el peronismo sanluiseño decidió colocar grandes carpas en cada localidad donde la búsqueda de votantes parece haberles hecho olvidar el lugar donde están.

Al igual que cada poste o alambrado de la provincia, la Villa de la Quebrada está inundada con pasacalles o carteles que promocionan la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá para Senador Nacional.

Lo llamativo es el diseño utilizado para promocionar la figura de quien busca la cuarta década en el poder. Los pasacalles utilizados en las festividades religiosas contienen la foto de Adolfo con el dibujo de la XII Estación del Calvario, representación religiosa del Vía Crucis de Jesucristo. Sin demasiado pudor, casi sobre la cruz, la leyenda Juventud Peronista. La biblia junto al calefón como diría Discepolo en Cambalache.

La utilización realizada de la imagen del Vía Crucis en una publicidad política, despertó un fuerte malestar en las autoridades eclesiásticas locales que observan con fuerte desagrado el uso que realizada el oficialismo provincial de las imágenes religiosas con fines políticos.

La sorpresa por las acciones del Justicialismo provincial no terminan en el uso propagandístico. Las monumentales carpas colocadas en Renca y Villa de la Quebrada solo para fines proselitistas en plena festividad religiosa, logró provocar malestar entre los representantes de la fe y quienes invirtieron parte de su capital para montar ofertas gastronómicas o peñas.

Con abonar solamente $100, quienes deseen comer y beber, lo podrán hacer sin límite dentro de las carpas instaladas por la denominada Juventud Peronista. Barras con alcohol a “canilla libre”, lugar para bailar y show en vivo es el modo que se eligió para acompañar a los fieles que visitan los centros religiosos.

El descontrol que se vive en cada carpa no solo causó malestar en los sectores religiosos, quienes ven como el Estado a través de sus recursos alienta una actividad que no se relaciona con festividad. Donde también produjo enojo y malestar es entre quienes con sus dineros montaron sus peñas y ofertas gastronómicas.

En el único lugar donde se puede comer y beber sin límite por solo $100 es en la subvencionada carpa del justicialismo. No hay posibilidades de competir en la oferta de parte del sector privado, quienes no tuvieron la suerte de los jóvenes funcionarios de recibir aportes económicos del estado provincial para poder montar y ofrecer el servicio que brindan. Si a esto se suma que quienes no tienen dinero o, si son funcionarios, comen y toman gratis.

La postal que se ve en Renca y Villa de la Quebrada llama la atención, las peñas que habitualmente estaban colmadas y con espera, hoy con suerte cubren mas de la mitad de sus mesas, “no hay modo de competir cuando porque necesitan los votos, regalan alcohol y comida” suelen expresar.

Como nunca se vio en las festividades religiosas provinciales, Adolfo en un pasacalle con el via crucis y los funcionarios de Rodríguez Saá armando fiestas con canilla libre de alcohol a menos de 100 metros del Cristo que los convoca. Fuente: el diario de San Luis.-