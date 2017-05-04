breaking news New

CHOCO CONTRA EL BOULEVARD, SE DIO VUELTA Y PUEDE CONTARLO

ACCIDENTE HOSPITAL VDX

FOTO ILUSTRATIVA
AYER A LA SIESTA CUANDO EL RELOJ MARCABA LAS 15:30 HS. SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA BELGRANO ALTURA INGRESO A HOSPITAL VILLA DOLORES.

PROTAGONIZADO POR UN AUTOMOVIL VOLKSWAGEN FOX CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 37 AÑOS DOMICILIADA ES ESTA CIUDAD; QUIEN POR UNA MALA MANIOBRA ENVISTE EL CANTERO CENTRAL Y PROVOCA EL VUELCO DEL RODADO; RESULTANDO LA MISMA SIN LESIONES. HORACIO SOSA PARA VDX.
electron

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register