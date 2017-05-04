CHOCO CONTRA EL BOULEVARD, SE DIO VUELTA Y PUEDE CONTARLO
FOTO ILUSTRATIVA
AYER A LA SIESTA CUANDO EL RELOJ MARCABA LAS 15:30 HS. SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA BELGRANO ALTURA INGRESO A HOSPITAL VILLA DOLORES.
PROTAGONIZADO POR UN AUTOMOVIL VOLKSWAGEN FOX CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 37 AÑOS DOMICILIADA ES ESTA CIUDAD; QUIEN POR UNA MALA MANIOBRA ENVISTE EL CANTERO CENTRAL Y PROVOCA EL VUELCO DEL RODADO; RESULTANDO LA MISMA SIN LESIONES. HORACIO SOSA PARA VDX.
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