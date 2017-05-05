TODO LO QUE PASÓ AYER EN LA INFORMACIÓN POLICIAL DE HOY
CHOQUE CON LESIONES: 10:35 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE ALEJO CARMEN GUZMÁN Y 25 DE MAYO, ENTRE UN FIAT PALIO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 75 AÑOS ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA DE 79, DOMICILIADOS EN BARRIO JARDÍN Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 39 ACOMPAÑADA DE SU HIJA DE 19, DOMICILIADAS EN BARRIO CENTRO, RESULTANDO ESTAS ULTIMAS LESIONADAS POR LO QUE FUERON TRASLADADAS POR BOMBEROS HACIA EL HOSPITAL DE V.DOLORES PARA SU ATENCIÓN
ENCONTRARON GARRAFA ROBADA: 11:30 HS DE AYER, SE LLEVARON A CABO DOS ALLANAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, LOGRANDO EN UNO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA Y EN EL RESTANTE, VIVIENDA DE UN FAMILIAR DIRECTO DEL SUPUESTO AUTOR MENOR DE EDAD, UNA GARRAFA DE 10 KG, LOGRANDO EL ESCLARECIMIENTO DEL MISMO.
ENCONTRARON ARMA Y NO ERA DE NADIE: 18:10 HS DEL DÍA DE AYER, CON DIRECTIVAS DE LA JUSTICIA, SE PRACTICO ALLANAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, CON EL SECUESTRO DEL ELEMENTO DE PRUEBA RELACIONADO A LA CAUSA QUE SE INVESTIGA, UN HECHO CONTRA PROPIEDAD EN CONTRA UN LOCAL COMERCIAL. EN EL ALLANAMIENTO LLEVADO A CABO EN UNA VIVIENDA DEL PARAJE LAS CHACRAS, SE SECUESTRO ADEMÁS, UN REVOLVER CALIBRE 22 DEL CUAL NINGUNO DE HABITANTES DE LA VIVIENDA POSEÍA DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITE SU TENENCIA, INICIANDO LAS CONSECUENTES ACTUACIONES SUMARIALES POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. ASIMISMO MIENTRAS SE DESARROLLABA DICHO ALLANAMIENTO, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 18 AÑOS POR ENTORPECIMIENTO FUNCIONAL.
ENCONTRARON UN MULAR ATADO A UN CARRO: 19:30 HS. DE AYER, EN CALLE CHACO DE ESTA CIUDAD, SE LLEVO A CABO EL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN ANIMAL MULAR, POR INFRACCIÓN A LA LEY 14346 DE PROTECCIÓN ANIMAL, MALTRATO Y ACTOS DE CRUELDAD ANIMAL, EL CUAL SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, ATADO A UN CARRO PROPIEDAD DE UN HOMBRE DE 39 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO.
CAMIÓN ADELANTÓ POR DOBLE LINEA: 20:20 HS DE AYER, EN RUTA 14 DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS, SE CONSTATO INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA POR CONDUCCIÓN PELIGROSA, PROTAGONIZADO POR UN CAMIÓN IVECO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 58 AÑOS CON DOMICILIO EN ALTA GRACIA, QUE EFECTÚO EL ADELANTAMIENTO EN UN SECTOR PROHIBIDO POR LA DOBLE LÍNEA CONTINUA, QUEDANDO DICHO RODADO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.
VARIAS INFRACCIONES: DIVERSAS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA FUERON CONSTATADAS EN LA VÍSPERA EN LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, PROTAGONIZADAS POR MOTOCICLISTAS QUE EN LO GENERAL LO HACÍAN SIN CASCO, DOCUMENTACIÓN O CHAPA PATENTE. ENTRE ELLOS, UNO POR CONDUCCIÓN PELIGROSA A CONSECUENCIA DE QUE CIRCULABA EN CONTRAMANO POR PASAJE ORTIZ Y OTRO POR CONDUCTOR MENOR DE EDAD, AL MANDO DE UNA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250 CIRCULANDO POR BARRIO TRADICIÓN. SE LABRAN LAS ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR.
LOS POZOS – EBRIEDAD O INTOXICACIÓN ESCANDALOSA
03:15 HS. EN RUTA 14 ALTURA LOCALIDAD DE LOS POZOS FUE APREHENDIDO UN HOMBRE DE 21 AÑOS CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EN AVANZADO ESTADO DE EBRIEDAD, CAUSANDO ESCÁNDALO, POR LO QUE FUE TRASLADADO Y ALOJADO EN SEDE POLICIAL POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
LA POBLACIÓN – PROHIBICIÓN DE CIRCULAR.
03:30 HS EN RUTA 14 ALTURA RECTA DE LA POBLACIÓN FUE CONTROLADO Y SEGUIDAMENTE SECUESTRADO UN AUTOMÓVIL FIAT DUNA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 35 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, AL CONSTATAR QUE REGISTRABA “PROHIBICIÓN DE CIRCULAR” DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, QUEDANDO DEPOSITADO EN LA COMISARÍA SAN JAVIER A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD INTERVINIENTE.
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