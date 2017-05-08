POLICIALES DE ESTE FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – APREHENDIDO POR HECHO DE HURTO
12:20 HS. DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL PRECEDIÓ, EN CALLE REMEDIOS DE ESCALADA, A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN JOVEN DE 19 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN CIRCULABA EN UNA BICICLETA MARCA VENZO, LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA MOMENTOS ANTES DESDE CALLE CARCANO; SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
VILLA DOLORES – TRASLADO POR EBRIEDAD ESCANDALOSA
13:20 HORAS DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN CALLE ALVEAR, AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 53 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD PROFIRIENDO GRITOS E INSULTOS HACIA SU PAREJA Y HACIA EL PERSONAL POLICIAL; SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES.
LOS CERRILLOS – SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
18:00 HORAS DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DE LA SUB COMISARÍA LOS CERRILLOS PROCEDIÓ, EN RUTA E-91, AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA CORVEN 110CC, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 22 AÑOS DOMICILIADO EN QUINES – SAN LUÍS, QUIEN CIRCULABA SIN LA DOCUMENTACIÓN DEL RODADO Y SIN PLACA IDENTIFICATORIA (PATENTE); INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
LOS HORNILLOS – ALTERACIÓN DEL ORDEN EN ESPECTÁCULO DEPORTIVO:
19:10 HORAS DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA DE SERVICIO ADICIONAL EN LA CANCHA DE CLUB LOS CÓNDORES DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, PROCEDIÓ A INICIAR ACTUACIONES SUMARIALES EN CONTRA DE UN JUGADOR, UN HOMBRE DE 30 AÑOS DOMICILIADO EN DICHA LOCALIDAD, QUIEN TRAS RECIBIR UNA TARJERA ROJA POR UN FESTEJO ANTIDEPORTIVO, AGREDE FÍSICAMENTE AL ARBITRO DEL ENCUENTRO, LOS QUE PROVOCO QUE SE SUSPENDIERA EL PARTIDO, TRASLADANDO A ESTE JUGADOR A SEDE POLICIAL.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
20:55 HORAS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE CHAMPAQUI Y LUÍS LAJE, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT DUNA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 50 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD QUIEN ES EMBESTIDO POR UNA MOTOCICLETA CON DOS OCUPANTES, QUEDANDO EN EL LUGAR EL ACOMPAÑANTE DE LA MISMA, UNA JOVEN DE 16 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, LA QUE PRESENTABA LESIONES LEVES, SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SUS CURACIONES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
21:00 HORAS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE PRESIDENTE PERÓN Y CARCANO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT 12 Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110CC. CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 25 AÑOS DOMICILIADO EN LOS ROMEROS, QUIEN RESULTO CON LESIONES LEVES, SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SUS ASISTENCIA MEDICA.
LA PAZ – SECUESTRO DE MOTOR DE MOTOCICLETA
00:00 HORAS DEL DÍA DOMINGO, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA LA PAZ MEDIANTE AVERIGUACIONES PRACTICADAS PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN MOTOR DE MOTOCICLETA, EL CUAL PERTENECÍA A UNA MOTOCICLETA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA DÍAS ANTERIORES; QUEDANDO DICHO ELEMENTO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE EN LA CAUSA.
SAN JOSÉ – SECUESTRO DE VEHÍCULOS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
PERSONAL POLICIAL DE LA SUB COMISARÍA SAN JOSÉ PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE CUATRO (04) MOTOCICLETAS QUE MOMENTOS ANTES REALIZABAN “PICADAS” EN RUTA E-91, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONNIVENCIA; DURANTE EL FIN DE SEMANA ESTA DEPENDENCIA POLICIAL, EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN SU JURISDICCIÓN, SECUESTRÓ UN TOTAL DE SIETE (07) MOTOCICLETAS, POR CONDUCTORES MENORES, CIRCULAR SIN LA DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO PROTECTOR O SIN PLACA IDENTIFICATORIA (PATENTE) Y OTROS QUE REALIZARON UNA CONDUCCIÓN PELIGROSA PONIENDO EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS; INICIÁNDOSE EN TODO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.-
CONLARA – APREHENDIDO POR VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES
15:00 HORAS DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO CONLARA PROCEDIÓ, EN CALLE PUBLICA DE LA MENCIONADA LOCALIDAD, A LA APREHENSIÓN DEL UN HOMBRE DE 33 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, QUIEN HABÍA PROTAGONIZADO UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN CONTRA DE SU PAREJA, PROVOCÁNDOLE LESIONES CONSIDERABLES; SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
LOS CERRILLOS – ACCIDENTE DE TRANSITO
16:30 HORAS DEL DÍA DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA JUAN D. PERÓN Y HUMBERTO GUZMÁN DE LOS CERRILLOS, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150 CC. CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS JÓVENES DE 19 Y 22 AÑOS DOMICILIADOS EN LOS CERRILLOS Y LOS CAJONES; RESULTANDO UNO DE ESTOS ÚLTIMOS CON LESIONES DE GRAVEDAD POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES.
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