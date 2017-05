PRISION PREVENTIVA PARA VECINO DE BARRIO JOSE HERNANDEZ, POR NUMEROSOS HECHOS DELICTIVOS

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, dispuso la PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Alberto Calderón, alias “Flaco”, de 38 años de edad, carpintero, domiciliado en B° José Hernández, de la ciudad e Villa Dolores.

Al nombrado se le atribuyen los siguientes hechos delictivos:

PRIMER HECHO:

En fecha que no se ha podido precisar con exactitud, pero que podría ubicarse entre el 12 de abril del año 2012 y el 12 de abril del año 2013, en horas de la noche, R.V. dormía en un colchón junto a sus hijos menores entre quienes se encontraba L.V. y al imputado Jorge Alberto Calderón (a) “FLACO” en el comedor de la vivienda ubicada en B° Los Olivos de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba. En esas circunstancias, el prevenido Calderón, inspirado en un móvil libidinoso y con el objeto de satisfacer su propio desfogue sexual, aprovechando que todos se encontraban durmiendo, efectuó tocamientos a L.V..

SEGUNDO HECHO:

El día 10 de febrero de 2016, en el horario comprendido entre las 21:00 y 22:00 horas, el prevenido Jorge Alberto Calderón, en compañía de Pablo Gabriel Argüello, se hicieron presentes en el complejo municipal denominado “Parque de la Vida”, ubicado en calle Deán Funes de B° 9 de Julio de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba. Una vez allí, el imputado Calderón y el nombrado Argüello, sin poder precisar la actividad desplegada por cada uno de ellos, se apoderaron ilegítimamente –sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas- de una bicicleta marca “Venzo”, tipo todo terreno, de color rojo, con suspensión delantera de color blanco, que se encontraba estacionada en cercanías a una tarima ubicada en la cancha de básquet de dicho predio, para posteriormente retirarse del lugar.

TERCER HECHO:

El día once de febrero de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las 00:35 horas, en ocasión en que el Cabo 1ro Juan José Rojas y el Agente Heber Gastón Ceballos se encontraban patrullando en el móvil 5408, por Av. Costanera Sur de barrio 9 de Julio de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, el Cabo 1ro Rojas observó que por calle Ignacio Castellano en sentido Sur–Norte, circulaba una motocicleta marca “Motomel” 110 cc., a la cual le faltaba la luz de posición trasera, conducida por el encartado Jorge Alberto Calderón. Así las cosas, y con finalidad de controlar el motociclo, Rojas y Ceballos –a través de señas de luces y el uso de la bocina del móvil- procuraron que el sujeto a bordo del mismo detuviera la marcha, haciendo caso omiso a la orden legalmente impartida por los uniformados, e incluso acelerando más su biciclo con intenciones de evadir el control. En ese contexto, el Agente Ceballos emprendió la persecución de la motocicleta –siempre por calle Ignacio Castellano- hasta darle alcance, oportunidad en que el Cabo 1ro Rojas solicitó nuevamente al conductor que detuviera su marcha, acatando entonces dicha orden. En ese momento, el Cabo 1ro Rojas descendió del móvil y se dirigió hasta donde estaba el biciclo, oportunidad en que el prevenido Calderón -aprovechando que la unidad móvil se encontraba detenida-, emprendió nuevamente la fuga evitando ser controlado, girando por calle Independencia con rumbo hacia el Oeste, siendo perseguido por el móvil policial. En esas circunstancias, el incuso Calderón detuvo la marcha de su motocicleta y, tras descender de la misma, intentó ingresar a la vivienda de A.C., sita en calle Independencia de esta Ciudad, momento en el cual el Cabo 1ro Rojas y el Agente Ceballos, descendieron del móvil y tomaron a Calderón de los brazos, quien se aferró a la reja de dicho domicilio a la vez que gritaba solicitando ayuda, ejerciendo en todo momento una clara oposición activa moviendo su cuerpo y sus brazos, siendo finalmente reducido por los efectivos policiales. Así las cosas y mientras los uniformados intentaban introducir al imputado Calderón al móvil policial, del interior del domicilio descripto salieron personas, quienes comenzaron a insultar a los policías, oportunidad en la que el incuso Calderón comenzó nuevamente una clara oposición activa moviendo su cuerpo y sus brazos, ocasionado que tanto éste como los policías cayeran al suelo. Así las cosas, el Cabo 1ro Rojas se dirigió hacia el móvil con intención de solicitar ayuda, mientras el Agte. Ceballos forcejeaba con Calderón para colocarle las medidas de seguridad, logrando el incoado Calderón superar al Agte. Ceballos, para luego salir corriendo e ingresar al domicilio de A.C.. Como consecuencia del hecho, el Agte. Heber Gastón Ceballos resultó con escoriación en región escapular izquierda con edema peritoneal y eritema en ambos codos, por lo que se le asignaron cinco días de curación e inhabilitación laboral.

CUARTO HECHO:

El día 26 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 05:30 horas, los incoados Jorge Alberto Calderón, Jonathan Cristian Videla y el menor B.G.V., de consuno y distribuyéndose las tareas, se hicieron presentes en el playón de estacionamiento de la terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, ubicada en calle Brizuela esquina Pasaje Luis Laje de la mencionada Ciudad. En esas circunstancias, los incusos Calderón, Videla y V. se apoderaron ilegítimamente –sin ejercer fuerza en las cosas o violencia en las personas-, de una motocicleta marca “Honda”, modelo CG 125 Fan, de propiedad de V.D.R., que se encontraba estacionada sobre la vía pública del referido playón, para lo cual utilizaron la copia de la llave correspondiente a la motocicleta marca Motomel modelo Blitz 110 cc color negro, de propiedad de Calderón a fin de darle arranque, retirándose posteriormente del lugar.

QUINTO HECHO:

En fecha no establecida por la Instrucción, pero presumiblemente entre el día 12 de noviembre de 2016 en horas de la noche y el día 13 de noviembre de 2016, durante la mañana y con anterioridad a las 11:30 horas, el imputado Jorge Alberto Calderón recibió, a sabiendas de su procedencia delictiva, de persona/s no individualizada/s por la instrucción, en lugar que no ha sido establecido aún pero presuntamente en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, un compresor de aire de color verde de aproximadamente 50 litros, el cual había sido sustraído entre el día 12 y 13 de noviembre del mismo año, de la estación de servicios SUMI ubicada en Av. San Martín esquina calle Monseñor de Andrea de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba; hecho en el que Calderón no habría participado.

SEXTO HECHO:

El día 22 de diciembre de 2016, siendo aproximadamente las 22:00 horas, A.L.T. circulaba a bordo de su bicicleta por Av. San Martín de esta ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba. Así las cosas y al llegar a la intersección de la mencionada avenida y calle Italia, mientras esperaba que el semáforo le permitiera el paso, fue sorprendida por los incoados Jorge Alberto Calderón y Brian Gabriel Vallez quienes se encontraban a bordo de una motocicleta y, aprovechando que T. había detenido su marcha, actuando de consuno y dividiéndose las tareas, se apoderaron ilegítimamente –sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas- de una mochila de tela de color negro con rojo marca “Montagne”, la que contenía: una billetera tipo sobre, en cuyo interior se encontraba una cédula federal, DNI y tarjeta de débito (banco francés) a nombre de T., la suma de pesos doscientos ($ 200); un estuche de plástico de color blanco con vivos negros y rojos con cierre en el que llevaba dos pares de anteojos de sol; un inflador de color blanco marca “Lotto”; un teléfono celular marca “Samsung” modelo Galaxy J1; efectos que se encontraban en el canasto ubicado en la parte delantera del biciclo. Posteriormente, el imputado Calderón al mando de la motocicleta y Vallez como acompañante, aceleraron la marcha del rodado en el que se conducían dándose a la fuga por Av. San Martín, siendo perseguidos por Tejeda quien al llegar a la Av. España los perdió de vista.

En relación a los hechos investigados, según la acusación, el encartado Jorge Alberto Calderón deberá responder como supuesto autor de “abuso sexual simple agravado” (art. 119 quinto párrafo de Código Penal) –hecho nominado PRIMERO de la plataforma fáctica-; “hurto calificado de vehículo en la vía pública” (art. 163 inc. 6 del C.P.) – hecho nominado SEGUNDO de la plataforma fáctica-; “resistencia a la autoridad y lesiones leves en concurso ideal” (arts. 239, 89 y 54 del C.P) –hecho nominado TERCERO de la plataforma fáctica-; “encubrimiento” (art. art. 277 inc. 1 apartado “c” del Código Penal) –hecho nominado QUINTO de la plataforma fáctica-; y co-autor de “hurto calificado de vehículo en la vía pública, agravado por la participación de un menor” (arts. 45, 163 inc. 6 y 41 quater del C.P.) – hecho nominado CUARTO de la plataforma fáctica-; “hurto simple” (arts. 45 y 162 del Código Penal) –hecho nominado SEXTO de la plataforma fáctica-, todo en concurso real de delitos (art. 55 del C.P.)

El acusado continúa detenido en el E.P. Nro. 8.-