PARTE POLICIAL DEL DIA MARTES
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO.
16:30 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DEL PARAJE EL VALLE DE DICHA LOCALIDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL AL DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DE LAS ROSAS – SECUESTRO DE MOTOCICLETA.
17:40 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL LLEVO DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE SECUESTRO EN LA VÍA PUBLICA PARA UNA MOTOCICLETA 110CC., EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL AL DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
17:05 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA ILLIA, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA GILERA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA MUJER DE 43 AÑOS DOMICIANA EN ESTA CIUDAD, QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO, CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO CON LESIONES DE CONSIDERACIÓN POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIÓ ASISTENCIA MEDICA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
19:05 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN FOX CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 41 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA JOVEN DE 19 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO LA OCUPANTE DEL RODADO MENOR CON LESIONES POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIÓ ASISTENCIA MEDICA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHÍCULOS
EN LA VÍSPERA, EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN LA JURISDICCIÓN, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, TALES COMO CONDUCTORES MENORES DE EDAD, TRANSPORTE DE CARGA SIN DOCUMENTACIÓN Y CIRCULACIÓN SIN DOCUMENTACIÓN, INICIANDO EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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