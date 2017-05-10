IMPORTANTES NOTICIAS POLICIALES DEL MIERCOLES
ACCIDENTE ADELANTO AYER DE VDX: 14:10 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA BELGRANO Y MONSEÑOR DE ANDREA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FORD ECOSPORT CONDUCIDO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD ACOMPAÑADO DE SU HIJO DE 02 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ Y UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 504 CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 36 AÑOS ACOMPAÑADA DE DOS JÓVENES DE 08 Y 18 AÑOS, TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO TODOS LOS OCUPANTES CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIERON ASISTENCIA MEDICA.
ALLANAMIENTO EN BARRIO TRADICIÓN:
18:00 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE BARRIO TRADICIÓN DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
RECUPERARON BICICLETA: 18:30 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS PROCEDIÓ AL SECUESTRO, EN LA VÍA PUBLICA, DE UNA BICICLETA MARCA VENZO, LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA MOMENTOS ANTES; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES CON INTERVENCIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
LA PAZ – SECUESTRO DE MOTOCICLETA.
18:30 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS PROCEDIÓ AL SECUESTRO, EN INMEDIACIONES AL ARROYO LA HIGUERA, DE UN CUADRO DE MOTOCICLETA Y VARIOS ELEMENTOS DE LA MISMA, LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA DÍAS ANTERIORES; QUEDANDO DEPOSITADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE EN LA CAUSA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHÍCULOS
EN LA VÍSPERA, EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN LA JURISDICCIÓN, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, TALES COMO CONDUCTORES MENORES DE EDAD, TRANSPORTE DE CARGA SIN DOCUMENTACIÓN Y CIRCULACIÓN SIN DOCUMENTACIÓN, INICIANDO EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments