TIENE 18 AÑOS, VIVE EN VIÑA SECA Y VENIA A ROBAR A VILLA DOLORES
20:40 HORAS DE AYER, SE TOMO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LLAMADO TELEFÓNICO DE UN VECINO, QUE EN LA PRIMERA CUADRA DE CALLE 25 DE MAYO, UN MENOR DE 13 AÑOS DE ESTA CIUDAD, MINUTOS ANTES HABÍA SIDO INTIMIDADO BRUSCAMENTE POR OTRO JOVEN, SUSTRAYÉNDOLE EL CELULAR.
INMEDIATAMENTE SE IMPLEMENTO OPERATIVO CERROJO EN TODO EL SECTOR, LOGRANDO IDENTIFICAR Y CONTROLAR EN CALLE MIGUEZ IÑARRA Y LOPEZ Y PLANES, A UN JOVEN DE 18 AÑOS CON DOMICILIO EN VIÑA SECA, EL CUAL ERA COINCIDENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS POR EL MENOR.
EN PODER DE ESTE, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DEL REFERIDO CELULAR Y OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS DEL HECHO, POR LO QUE FUE TRASLADADO A DEPENDENCIAS DE LA COMISARÍA VILLA DOLORES A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE TURNO POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE HURTO. HORACIO SOSA PARA VDX.
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