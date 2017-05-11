APARECIÓ MOTOSIERRA, ALLANAMIENTO CENTRICO Y ACCIDENTE EN EL LOMO SON LOS POLICIALES DE HOY
LO ENCONTRARON CON LA MOTOSIERRA: 16:20 DE LA VÍSPERA SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LUYABA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA MOTOSIERRA QUE FUERA DENUNCIADA HORAS ANTES POR SUSTRAÍDA DESDE UNA PRECARIA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA DESHABITADA EN ZONA RURAL.
ALLANAMIENTO EN EL CENTRO: 17:40 HORAS DEL DÍA DE AYER, EN UN LOCAL COMERCIAL DEL SECTOR CÉNTRICO DE ESTA CIUDAD, SE EFECTÚO ALLANAMIENTO CON EL RESULTADO DEL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA POR UN HECHO DE AGRESIÓN Y AMENAZAS.
SE LLEVÓ PUESTO EL LOMO DE BURRO: 01:45HS DE LA FECHA, EN CALLE 25 DE MAYO Nº 882 DE ESTA CIUDAD DE VILLA DOLORES, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN MOTOCICLISTA DE 28 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO QUIEN HABÍA PERDIDO EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA MOTOMEL 150 CC EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UN LOMO DE BURRO, RESULTANDO CON TRAUMATISMOS VARIOS POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN. HORACIO SOSA PARA VDX.
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