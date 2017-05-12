POLICIALES DEL DIA VIERNES
SAN JOSÉ – SECUESTRO DE EQUINOS
09:50 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA SUB COMISARÍA SAN JOSÉ CONSTATO QUE SOBRE CALLE SARMIENTO DE ESA LOCALIDAD CIRCULABAN TRES (03) ANIMALES EQUINOS SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD VIAL, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE LOS MISMOS, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES EN CONTRA DE SU PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DEL CUIDADO.
11:00 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL DESTACAMENTO CONLARA CONSTATO LA PRESENCIA DE SEIS (06) ANIMALES EQUINO EN UN CAMPO CULTIVADO DE RUTA NACIONAL 148, NO SIENDO EL PROPIETARIO DEL LUGAR EL DUEÑO DE LOS ANIMALES, POR LO QUE SE INICIAN LAS ACTUACIONES SUMARIALES CON EL FIN DE ESTABLECER LA PROPIEDAD DE LOS MISMOS:
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ELEMENTO
19:20 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO, EN CALLE PEDRO C. MOLINA, DE UN TELEVISOR DE 21 PULGADAS MARCA PHILIPS RELACIONADO A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, EL CUAL FUE ENTREGADO VOLUNTARIAMENTE POR UNAS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA CAUSA, QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – SECUESTRO MOTOCICLETAS
EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN DEL RODADO INICIÁNDOSE EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
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VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
01:30HS. DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110C, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, ACOMPAÑADO DE UN HOMBRE DE 64 AÑOS DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL LOS CUALES PERDIERON EL CONTROL DE RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA; RESULTANDO AMBOS OCUPANTES CON LESIONES POR LO QUE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA RECIBIR SU ASISTENCIA MEDICA.
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