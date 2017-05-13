DESOBEDIENCIA, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, ACCIDENTES Y MOTO SECUESTRADA EN EL PARTE POLICIAL
PRESO POR DESOBEDECER : 13:40 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, DIO CUMPLIMIENTO A UN OFICIO DE DETENCIÓN, QUE PESABA SOBRE UN HOMBRE DE 42 AÑOS. EL CUAL QUEDO ALOJADO POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD REITERADA.
PRESO POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO: 15:10 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO DE DETENCIÓN ORDENADO POR FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE SEGUNDA NOMINACIÓN, PARA UN HOMBRE DE 43 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL CUAL QUEDO ALOJADO POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO.-
SI LA MOTO NO TIENE PAPELES.. ADENTROO: EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN DEL RODADO INICIÁNDOSE EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
ACCIDENTE 1: 16:10HS. DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN 25 DE MAYO Y JUAN B BUSTOS, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA HONDA 90CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 26 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, EL CUAL FUE EMBESTIDO EN SU PARTE TRASERA POR UN VW GOL CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 24 AÑOS, DOMICILIADO EN MINA CLAVERO. RESULTANDO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
ACCIDENTE 2: 06:10HS. DE LA FECHA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. BELGRANO 3000, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA YAMAHA IBR 125CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS, ACOMPAÑADO POR OTRO JOVEN DE 18 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, LOS CUALES EMBISTEN LA PARTE TRASERA DE UN VW GOL CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 37 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. RESULTANDO EL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE DEL RODADO MENOR CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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