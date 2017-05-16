RECUPERAN COMPRESOR EN BARRIO LOS OLIVOS Y DETIENEN HOMBRE EN SAN JAVIER
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
EN LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ, DESDE UN DOMICILIO DE BARRIO LOS OLIVOS, AL SECUESTRO DE UN COMPRESOR DE AIRE DE UN ELEVADO VALOR EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA DE LA FIRMA “SUMI S.A.” EL CUAL FUE DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENEN EN LA CAUSA.
SAN JAVIER – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
15:35 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA SAN JAVIER PROCEDIÓ AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 52 AÑO DOMICILIADO EN DICHA LOCALIDAD, QUIEN HABRÍA INCUMPLIDO LA ORDEN CAUTELAR DE IMPEDIMENTO DE CONTACTO CON SU EX PAREJA; QUEDANDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
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