ALLANAMIENTOS, ACCIDENTES, Y ANIMALES SUELTOS
MENOR LE ROBÓ EL CELULAR A SU VECINA: 10:00 HS SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE UN MENOR DE 17 AÑOS SITA EN LA ZONA DE LOMA BOLA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN CELULAR DENUNCIADO POR UNA VECINA COMO SUSTRAÍDO DÍAS ANTES, DESDE EL INTERIOR DE SU DOMICILIO, LOGRANDO EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
LAS VACAS ESTABAN SUELTAS: 14:10 HS DE LA VÍSPERA, FUERON SECUESTRADOS TRES ANIMALES VACUNOS EN CALLE PRESIDENTE PERÓN A UNOS 200 MTS. E AV. CIRCUNVALACIÓN. LOS MISMOS SE ENCONTRABAN DEAMBULANDO LIBREMENTE EN LA VÍA PUBLICA, POR LO QUE LUEGO DE AVERIGUACIONES SE ESTABLECIÓ QUE EL PROPIETARIO DE LOS MISMOS ERA UN VECINO DE BARRIO HIPÓDROMO, A QUIEN LES FUERON ENTREGADOS EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL MIENTRAS SE INSTRUYEN LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
CHOQUE DE AUTO CON CAMIÓN: 17:40 HS EN LA ESQUINA DE AV. ILLIA Y PEDRO C. MOLINA SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT PUNTO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 22 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS Y UN CAMIÓN MECEDES BEZ, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 41 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO. COMO CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL AUTOMÓVIL RESULTO CON TRAUMATISMO DE CRÁNEO, SIENDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
ARTICULOS DE COPETIN Y PERFUMERIA SIN BOLETA: 20:00 HS. EN RUTA 14, PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS SE CONTROLO UN VEHICULO RENAULT TRAFIC CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 53 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS, QUE TRANSPORTABA MERCADERÍA DE COPETÍN Y PERFUMERÍA, CARECIENDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA NORMATIVA VIGENTE, LABRANDO ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
SECUESTRARON FRIZZER, EXIBIDORES Y OTROS ELEMENTOS: 18:30 HORAS DEL DÍA DE AYER, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA CÉNTRICA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE 2 FREEZER, 3 EXHIBIDORES, 1 VINOTECA, 1 CARTEL, 1 MAQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ, Y OTROS ELEMENTOS, LOS CUALES SE ENCONTRABAN DENUNCIADOS POR SUSTRAÍDOS DESDE UN LOCAL COMERCIAL EN ALQUILER. HORACIO SOSA PARA VDX.
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