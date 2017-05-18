INFORMACION POLICIAL DE EL DIA JUEVES
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
12:00 HORAS DE LA VÍSPERA, SE DIO CUMPLIMENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA LA VIVIENDA DE UN HOMBRE EN BARRIO SAN MARTÍN, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UN ELEMENTO DE PRUEBA RELACIONADO A CAUSA JUDICIAL POR “COACCION Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD REITERADAS”.
LOS HORNILLOS – ALLANAMIENTO POSITIVO
17:00 HORAS, SE ALLANO UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA HELADERA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA DESDE OTRA VIVIENDA DE ESA MISMA LOCALIDAD.
VILLA DOLORES – AVERIGUACIÓN DE PROCEDENCIA.
22:35 HORAS, EN CONTROL VEHICULAR EFECTUADO SOBRE AV. BELGRANO DE ESTA CIUDAD SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150 CC, CONDUCIDA POR UN HOMBRE CON DOMICILIO EN VILLA DE LAS ROSAS, QUIEN CARECÍA DE DOCUMENTACIÓN DEL RODADO POR LO QUE QUEDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL, LABRÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR AVERIGUACIÓN DE PROCEDENCIA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADO.
02:35 HORAS, EN CALLE CARCANO, ESQUINA HORMAECHE 279 SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA ZANELLA RX 150 CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 28 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO LOS OLIVOS, QUIEN CAYO DE LA MISMA AL MANIOBRAR PARA EVITAR COLISIONAR CON UN AUTOMÓVIL. EL MISMO RESULTO CON TRAUMATISMO DE CRÁNEO.
SAN JAVIER – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
03:40 EN RUTA 14 ALTURA CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, SE CONTROLO UN UTILITARIO RENAULT KANGOO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 27 AÑOS CON DOMICILIO EN LUYABA, QUE TRANSPORTABA 31 BOLSAS DE 10 KG. DE CADA UNA, CONTENIENDO VARIADOS TIPOS DE ESPECIAS, CARECIENDO DE DOCUMENTACIÓN ALGUNA DE DICHA CARGA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE LA MISMA CON EL INICIO DE ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – RESGUARDO DE MOTOCICLETA
03:40 HORAS, EN LA ESQUINA DE CALLES PRESIDENTE PERÓN Y CENOBIO SOTO, SE PROCEDIÓ A LA GUARDA PREVENTIVA DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADA SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CON LA CABLERA DE ENCENDIDO ARRANCADA. AL NO PODER SER UBICADO SU PROPIETARIO ENTRE LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS POR EL LUGAR, QUEDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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