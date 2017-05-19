POLICIALES DEL DIA VIERNES
ROBARON UNA HORMIGONERA Y LA ENCONTRARON EN EL RIO: 14:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES TRAS REALIZAR UN RASTRILLAJE POR LA VERA DEL RÍO DE LOS SAUCES PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MAQUINA HORMIGONERA, LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA POR UNA VECINA DE ESTA CIUDAD COMO SUSTRAÍDA MOMENTOS ANTES; QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
EN BARRIO LOS OLIVOS APARECIÓ LA BICICLETA ROBADA: 18:30 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ, EN UN DOMICILIO DE BARRIO LOS OLIVOS, AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA TODOTERRENO MARCA VENZO, LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA POR UNA VECINA DE ESTA CIUDAD COMO SUSTRAÍDA EN HORAS DE LA MAÑANA; QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
CARGA SIN DOCUMENTACIÓN: 21:45 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN RUTA N° 14 ALTURA LOS HORNILLOS, AL SECUESTRO DE UNA CARGA DE CANALETAS DE ZING, LAS QUE ERAN TRANSPORTADAS EN UN CARRO DE UN EJE TIRADO POR UN VEHICULO MARCA CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 34 AÑOS DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL, QUIEN LO HACIA SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDISTE PARA TRANSITAR; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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