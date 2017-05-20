BORRACHO DORMIA CON LA MOTO AL LADO, ALLANAMIENTO TV Y TRANSPORTE DE PAPA TRUCHA EN LOS POLICIALES
RECUPERO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
14:30 HS, COMO RESULTADO DEL LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR UN HECHO DELICTUAL EN CONTRA DE LA PROPIEDAD REGISTRADO EN UNA VIVIENDA PARAJE PIEDRA BLANCA, TRAS AVERIGUACIONES Y CONTACTOS ESTABLECIDOS CON LA POLICÍA DE LA VECINA PROVINCIA DE SAN LUÍS, SE LOGRO RECUPERAR UN TV LED DE 32 PULGADAS, AVANZANDO HACIA EL TOTAL ESCLARECIMIENTO.
OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA
21:30 HS EN CALLE PERÓN DE BARRIO SUR DE ESTA CIUDAD, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE 31 BOLSAS DE PAPA DE 25 KGS C/U LAS QUE ERAN TRANSPORTADAS EN UNA PICK-UP CHEVROLET CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 25 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EL QUE AL MOMENTO DEL CONTROL CARECÍA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARGA, EN CONSECUENCIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD
03:00 HS. EN AV.TRASLASIERRA, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA CONSTATO LA PRESENCIA DE UN HOMBRE DE 28 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO AERONÁUTICO, QUE EN ESTADO DE EBRIEDAD SE ENCONTRABA TENDIDO EN EL SUELO Y A UNOS METROS UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 CC. FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD PARA SU ATENCIÓN, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA, INICIANDO ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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