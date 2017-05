DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA PARAPSICÓLOGO QUE DEFRAUDABA EN EL VALLE DE TRASLASIERRA

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, dispuso la PRISIÓN PREVENTIVA de HUGO MALMEN, de cincuenta y cuatro años de edad, clarividente y mentalista, el cual al momento de su detención fue capturado por orden de la Fiscalía en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, luego de ser buscado intensamente por la División Investigaciones de la U.R.D. San Javier de la Policía de la Provincia de Córdoba por distintos lugares del país.

Si bien existen otras denuncias que se acumularon y se encuentran bajo investigación en el mismo proceso, los hechos por los cuales se le dictó la PRISIÓN PREVENTIVA al imputado son los siguientes.

PRIMER HECHO: El día veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, en horas de la tarde, aproximadamente entre las 18.00 y las 19.00 horas, el imputado HUGO MALMEN –aprovechando el hecho de que había conocido días antes a la Familia E. en virtud de haberse presentado como parapsicólogo o curandero para realizar actividades relacionadas con dicha práctica- se apersonó en el domicilio sito en barrio Piedra Pintada de esta Ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, de propiedad de la familia de A.E.. En dicha circunstancia, el imputado MALMEN, empleando ardides y engaños con intención de defraudar, le dijo a I.E. –hijo de A.E.- que estaba interesado en comprar el vehículo de propiedad del segundo de los nombrados, argumentando en la ocasión en su rol de parapsicólogo o curandero que debía vender dicho rodado debido a que el mismo se encontraría embrujado, que se debía deshacer de ese vehículo, a lo que I.E., creyéndole lo que decía e incurriendo en un error inducido por el acusado, le respondió que quería cambiar su automóvil por otro rodado, por lo que el incuso MALMEN le ofreció un vehículo utilitario marca Peugeot Partner modelo 2013 de color blanco por el valor de ochenta mil pesos ($80.000), expresándole que era de propiedad de un amigo oriundo de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba o de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, que necesitaba venderlo para costear los gastos de un tratamiento médico, exhibiéndole una fotografía de dicho rodado. Posteriormente, el día veinticuatro del mismo mes y año, entre las 20.00 y las 21.00 horas aproximadamente, el imputado MALMEN con el mismo designio criminoso, se constituyó nuevamente en el domicilio de la familia en donde le preguntó a A.E. si celebrarían el acuerdo –que consistía en que éste último le entregaba el vehículo de su propiedad y Malmen le entregaba el vehículo Peugeot Partner antes mencionado- a lo que E. accedió, formalizando un boleto de compraventa consignando como comprador al hijo del enrostrado Malmen, de nombre HUGO NICOLÁS MALMEN –quien actuó en connivencia con su padre-, por medio del cual A.E. –en su carácter de propietario- le vende al mentado hijo de Malmen el vehículo en cuestión por la suma de pesos sesenta mil ($60.000) consignando expresamente en el documento que se abonaron en efectivo en dicho acto, cuando en realidad no se hizo entrega del mentado dinero. Luego de ello, I.E., a raíz del error provocado por el obrar del imputado, le hizo entrega al incuso HUGO MALMEN del vehículo, cédula verde del rodado, un cupón de pago de seguro de automotor de la empresa Río Uruguay, un matafuegos, más la suma de pesos mil setecientos ($1700) que Malmen le exigió para solventar los gastos del viaje que presuntamente iba a realizar hacia la localidad de Río Cuarto o Villa Mercedes para traer el vehículo objeto de la supuesta contraprestación del negocio celebrado. En esa ocasión, el encartado MALMEN les dijo que regresaría de dicho viaje el día treinta de noviembre o primero de diciembre de ese año, para hacer entrega del vehículo marca Peugeot Partner en su domicilio de barrio Docente, de la ciudad de Villa Dolores a la hora 10.00. Posteriormente, el día veinticinco del mes y año antes referidos, a pedido del enrostrado MALMEN, A.E. completó y firmó el Formulario 08 del Registro de Propiedad del Automotor en la concesionaria de autos “P.” sita en la ciudad de Villa Dolores, disponiendo la transferencia de la propiedad del rodado en cuestión, y se lo entregó al imputado en su domicilio, quien manifestó que necesitaba tal documentación para solicitar un préstamo a una entidad bancaria para abonar el vehículo que debía entregar. Así las cosas, el día primero de diciembre del mismo año, A.E. junto a su hijo I.E., al no lograr comunicarse telefónicamente con el traído aquí a proceso MALMEN, se dirigieron a la vivienda en donde éste alquilaba en donde el propietario les informó que el imputado junto a su familia se habían mudado de dicho domicilio desde hacía tres días atrás. De esta manera, el incuso HUGO MALMEN perjudicó patrimonialmente a A.E. y a su hijo I.E., quienes debido al error en que los hizo incurrir el imputado, le transfirieron la propiedad del automotor de propiedad del primero de los nombrados, entregándole además la documentación de dicho rodado, un matafuegos, y la suma de pesos mil setecientos ($1700).



SEGUNDO HECHO: Sin poder determinar con exactitud la fecha, pero que podría fijarse entre mediados del mes de noviembre del año dos mil dieciséis y los últimos días de ese mes y año, el imputado HUGO MALMEN, empleando ardides y engaños con intención de defraudar, contrató a H.V., propietario del vehículo marca Fiat afectado al servicio de taxis, para que lo transportara a diferentes lugares de las Provincias de Córdoba y de San Luis, viajes que fueron efectuados por V. y su hijo M.O., y que no fueron abonados por el incuso MALMEN, bajo el pretexto por parte de éste de que no estaba bien económicamente, adeudando a V. por el servicio prestado, no obstante que en un principio, y para hacer incurrir en error a la víctima, sí pagó los transportes que en un número no determinado de veces concretó. Así, los últimos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el encartado MALMEN con igual designio criminoso, contrató nuevamente el servicio de taxi brindado por H.V. para que lo transportara a las Provincias de Mendoza y San Juan el día primero de diciembre de ese año diciéndole que tenía 145 clientes de su ocupación de parapsicólogo. En dicha ocasión, el traído aquí a proceso MALMEN le solicitó a V. que le prestara la suma de pesos un mil quinientos ($1.500), diciéndole que se los pedía para abonar una cuenta de la AFIP para poder hacer boletas del PAMI, ante lo cual V. accedió y le hizo entrega de esa suma de dinero al imputado. Posteriormente, el taxista H.V. se constituyó en el domicilio del incuso HUGO MALMEN sito en barrio Docente, de la ciudad de Villa Dolores, en donde fue atendido por el propietario de la vivienda quien le informó que el imputado junto a su familia se habían mudado de dicho domicilio. De esta forma, el imputado HUGO MALMEN perjudicó patrimonialmente a H.V. en la suma aproximada de pesos ocho mil trescientos ($ 8.300).

Según la acusación, el encartado HUGO MALMEN deberá responder como supuesto autor del delito de “Estafas reiteradas -dos hechos-, en concurso real” (arts. 172 y 55 del C.P.).

El nombrado continúa detenido en el E.P. Nro. 8 de esta ciudad, mientras que su hijo se encuentra imputado de partícipe necesario de estafa y continúa en estado de libertad durante el proceso.-