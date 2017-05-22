UN ALLANAMIENTO, UN ACCIDENTE Y OTRAS INFORMACIONES EN LOS POLICIALES
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
08:00 HS. DEL DÍA SÁBADO EN UNA VIVIENDA DE barrio San Martín, SE ALLANO LA VIVIENDA DE UN HOMBRE DE 30 AÑOS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA Y DEMÁS ELEMENTOS DE PRUEBA RELACIÓN UN HECHO DE SE INVESTIGA POR ROBO CALIFICADO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADA.
18:35 HS. DEL DÍA SÁBADO EN CALLE SARMIENTO AL 216 OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MUJER 57 AÑOS QUE CONDUCÍA UNA BICICLETA Y UN TAXI FIAT UNO ESTACIONADO. HECHO OCURRIDO CON LA APERTURA SORPRESIVA DE LA PUERTA DEL RODADO LA QUE FUE EMBESTIDA POR LA CICLISTA QUE RESULTO CON LESIÓN DE CARÁCTER LEVE.
VILLA DOLORES –RESULTADOS DE CONTROLES VEHICULARES
DURANTE EL FIN DE SEMANA, SE LLEVARON A CABO CONTROLES VEHICULARES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER, LOGRANDO EL SECUESTRO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments