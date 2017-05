Se separaron Federico Bal y Laurita Fernández

Federico Bal y Laurita Fernándezblanquearon su romance en marzo pasado, luego de varias idas y vueltas. Sin embargo, la relación amorosa entre ellos terminó. ¿El motivo? Una infidelidad.

Ángel de Brito fue el encargado de anunciar la noticia en su programa Los ángeles de la mañana:”Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó para que se separen. Una de las partes me dijo por qué tomó la decisión, uno dejó al otro y creo que no hay vuelta atrás”.

Además, reveló que Laurita fue quien le confirmó que “ya no eran más novios” el domingo a la madrugada. La bailarina aseguró que el hijo de Santiago Bal la había “decepcionado”.

El conductor explicó que no se trata de una “joda” o de una simple especulación a tan solo una semana del comienzo del Bailando 2017. Los campeones de 2015 fue una de las últimas parejas en confirmar su participación en el programa de Marcelo Tinelli.

“Federico fue el que se mandó la macana”, explicó el conductor. Luego, señaló que la tercera en discordia es Flor Marcasoli, una vedette que ya había tenido un affaire con el joven. “Él tuvo una relación paralela con Laura y Flor. Se vuelven a repetir las historias del pasado”, agregó.

En 2016, se desató un escándalo similar cuando el hijo de Carmen Barbieri y Barbie Vélez se separaron. La actriz señaló a Laurita como la tercera en discordia. La pelea llegó a la Justicia, con acusaciones cruzadas por violencia. Este conflicto también afectó a la bailarina, quien se distanció de Federico Hoppe. Recién este año, Bal y Fernández anunciaron su noviazgo de manera oficial.

Este lunes por la tarde, el protagonista de Sálvase quién pueda y la conductora de Combate tienen que asistir al Tattersall, donde se realizará la sesión de fotos de todos los participantes e integrantes de ShowMatch. Seguramente, la prensa les preguntará sobre esta crisis. Habrá que esperar para saber qué responden los protagonistas…(FUENTE INFOBAE)