VARIOS ALLANAMIENTOS Y ACCIDENTES EN LA INFORMACIÓN POLICIAL DE HOY
ALLANAMIENTO POSITIVO
10:00 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL ALLANO UNA VIVIENDA UBICADA EN PARAJE CRUZ DE CAÑA, DOMICILIO DE DOS HOMBRES MAYORES DE EDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y PARTES DE UNA MOTOCICLETA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
SECUESTRO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
13:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ, EN CALLE GODOY CRUZ DE ESTA CIUDAD, AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110CC., LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA; QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
ACCIDENTE CON LESIONADA.
13:30 HS. DE LA VÍSPERA, EN CALLE 25 DE MAYO Y VENEZUELA SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 207 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 42 AÑOS Y UNA BICICLETA RODADO N° 26 EN LA QUE SE CONDUCÍA OTRO HOMBRE DE 52 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA.
SECUESTRO DE MOTOCICLETA ADULTERADA
15:15 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN CALLE SARMIENTO Y CARCANO, AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 150CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN JOVEN DE 22 AÑOS DOMICILIADO EN SAN JOSÉ; LA QUE PRESENTA ANOMALÍAS EN SUS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE CHASIS Y MOTOR, POR LO QUE SE INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
SECUESTRO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
19:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN UN LOCAL COMERCIAL DE CALLE FELIPE ERDMAN, AL SECUESTRO DE UN TELÉFONO CELULAR MARCA SAMSUNG; EL QUE HABÍA SIDO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO POR UN VECINO DE ESTA CIUDAD, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
APREHENDIDO POR LESIONES.
20:30 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO LAS TAPIAS PROCEDIÓ, EN RUTA E-88 ALTURA BARRIO 22 VIVIENDAS DE ESA LOCALIDAD, A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 20 AÑOS DOMICILIADO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE; QUIEN MOMENTOS ANTES HABÍA INTENTADO TOMAR DE UN BRAZO A UNA MUJER, PROVOCÁNDOLE LESIONES DE CONSIDERACIÓN POR LO QUE FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
ACCIDENTE CON LESIONADA.
22:45 HS. DE LA VÍSPERA, EN RUTA E-91 ALTURA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150C.C., EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE DE 31 AÑOS, ACOMPAÑADO DE UN JOVEN DE 17 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD; RESULTANDO EL CONDUCTOR CON LESIONES DE GRAVEDAD POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA. HORACIO SOSA PARA VDX.
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