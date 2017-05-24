VEHICULO ADULTERADO, TRANSPORTE DE LADRILLOS SIN PAPELES Y SECUESTRO DE BICICLETA EN LOS POLICIALES
SECUESTRO DE VEHICULO POR ADULTERACIÓN
11:30 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DEL PUESTO DE VERIFICACIONES PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN VEHICULO MARCA CITROEN BERLINGO, PROPIEDAD DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, EL QUE PRESENTABA ADULTERACIÓN EN SU NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOR; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
SECUESTRO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
12:50 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ, EN CALLE IGNACIO CASTELLANO DE ESTA CIUDAD, AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA MARCA VENZO, LA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA DÍAS ANTERIORES; QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
CONTROL VEHICULAR ESCUDO NORTE
21:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN RUTA N° 14 ALTURA LOS HORNILLOS, AL SECUESTRO DE UNA CARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LADRILLOS PARED, LADRILLOS DE TECHO Y VIGUETAS), LOS QUE ERAN TRANSPORTADAS EN UN CAMIÓN SCANIA, CONDUCIDO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, QUIEN LO HACIA SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDISTE PARA TRANSITAR; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
CONTROLES VEHICULARES POTENCIADO
DURANTE LA TARDE DE LA VÍSPERA, SE LLEVO A CABO CONTROL VEHICULAR POTENCIADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, DONDE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE SEIS (06) MOTOCICLETAS POR DISTINTAS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.- HORACIO SOSA PARA VDX.
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