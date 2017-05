“SANTO JOSÉ DEL ROSARIO BROCHERO” FUE PRESENTADO EN SOCIEDAD

En el Auditorio Municipal de nuestra ciudad fue presentado el libro “Santo José del Rosario Brochero” que cuenta con la autoría del Obispo de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Olivera y de Julio Albornoz.

Un buen marco de público asistió a la cita, contándose con la presencia de la Intendente Carmen Gloria Pereyra y el Diputado nacional Juan Manuel Pereyra.

Monseñor Olivera expresó que “todas las capillas de la Diócesis nos llevaron a hacer un libro de fotografías de las distintas comunidades y lo que pueden ver no son solo fotografías, sino captar el alma de cada realidad. Quiero ser muy sincero y me da vergüenza que me nombren como coautor porque el mayor trabajo ha sido de Julio Albornoz. Aquí uno tiene como fin o corolario lo de Brochero, y realmente hay que dar Gracias a Dios porque cuando asumí en la Diócesis me pidieron que me dedicara a la causa de Brochero y, junto a Monseñor Ñañez, nos pusimos la causa al hombro”.

Agregó Monseñor su agradecimiento a Julio por haber sumado a Mabel Correa (presente en el acto) que los ayudó siempre.

Después, la Intendente Gloria le entregó una plaqueta a Monseñor Olivera y el momento artístico estuvo a cargo de Huellas Argentinas.