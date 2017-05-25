POLICIALES DEL DIA JUEVES 25 DE MAYO
VILLA DOLORES – OMISIÓN DE ENVIAR LISTAS O LLEVAR REGISTROS
10:15 HS DEL DÍA DE AYER, EN UN TALLER MECÁNICO DE BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN CUADERNO OPORTUNAMENTE HABILITADO PARA REGISTRAR EL INGRESO Y EGRESO DE MOTOCICLETAS, TRAS CONSTATAR QUE EN DICHO CUADERNO NO ESTABAN REGISTRADAS, DIECISIETE (17) MOTOCICLETAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DEL TALLER. EN CONSECUENCIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON UNA PERSONA LESIONADA
15:15 HS. DE LA VÍSPERA SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE 25 DE MAYO A LA ALTURA DEL 873, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 CC. CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 21 AÑOS, ACOMPAÑADA DE SU MADRE DE 45, QUIENES HABÍAN PERDIDO EL CONTROL Y CAÍDO DEL RODADO EN UN LUGAR DONDE EXISTENTE UN LOMO DE BURRO. COMO CONSECUENCIA LA ACOMPAÑANTE SUFRIÓ TRAUMATISMO DE CRÁNEO CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO, SIENDO TRASLADADA POR BOMBEROS HACIA EL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN.
VILLA DOLORES – DETENIDO POR ESTAFA
18:40 HS DE AYER, DESDE EL SECTOR DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE ESTA CIUDAD, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 51 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO PARQUE DE ESTA CIUDAD, QUIEN NO HABÍA PAGADO LO CONSUMIDO EN LA CONFITERÍA DEL LUGAR. TRAS CONSULTAR CON LA JUSTICIA, EL MISMO FUE TRASLADADO A LA COMISARÍA VILLA DOLORES, DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE TURNO, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ESTAFA.
SAN JOSÉ – ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL.
19:20 HS DEL DÍA DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE FATAL EN RUTA E91 A LA ALTURA DEL KM. 15, ENTRE SAN JOSÉ Y LOS CERRILLOS, EN ENTRE UNA PICKUP MITSUBISHI CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 60 AÑOS CON DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE QUE CIRCULABA EN SENTIDO OESTE –ESTE, ACOMPAÑADO DE OTRAS DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO, MAYORES DE EDAD Y POR CAUSAS QUE SE INVESTIGAN, COLISIONAN DE ATRÁS A UNA BICICLETA AL MANDO DE UN HOMBRE DE 60 AÑOS DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE QUINES (S.L.) Y TRANSITORIAMENTE EN SAN JOSÉ, EL QUE FALLECIÓ PRODUCTO DE LAS LESIONES SUFRIDAS. EL CUERPO FUE TRASLADADO A LA MORGUE DEL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD, PARA LA AUTOPSIA CORRESPONDIENTE. INTERVIENE FISCALÍA DE 2DA NOMINACIÓN, SECRETARIA A CARGO DE DRA. ZAMBRANO.
VILLA DOLORES – APREHENDIDOS POR HURTO
08:10 HS DE LA FECHA, EN LA ESQUINA DE CALLES 25 DE MAYO Y ECHEVERRIA, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE DOS JÓVENES DE 27 Y 17 AÑOS, Y AL SECUESTRO DE BEBIDA ALCOHÓLICA QUE TENÍAN EN SU PODER, LA CUAL MINUTOS ANTES HABRÍAN SUSTRAÍDO DE UN LOCAL COMERCIAL SITO EN AV. BELGRANO AL 1259, CUYO PROPIETARIO DIO AVISO INMEDIATO AL PERSONAL POLICIAL AFECTADO A DICHO SECTOR. FUERON TRASLADADOS A LA COMISARÍA VILLA DOLORES DONDE FUERON ALOJADOS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE HURTO.
VILLA DOLORES – OPERATIVO SATURACIÓN CON SECUESTRO DE VEHÍCULOS.
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA SE IMPLEMENTO OPERATIVO SATURACIÓN EN LAS INMEDIACIONES DE UN LOCAL NOCTURNO DE ESTA CIUDAD, DONDE SE CONSTATO EN LA VÍA PUBLICA, INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN TOTAL DE CINCO MOTOCICLETAS CON EL INICIO DE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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