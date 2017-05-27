TRASLADARON MENORES QUE TOMABAN ALCOHOL EN UNA FIESTA DEL BARRIO HIPODROMO ORGANIZADA POR JOVEN DE 20 AÑOS
A LAS 03 DE LA MAÑANA DE HOY, PERSONAL POLICIAL CONSTATA QUE EN EL SALÓN COMUNITARIO DE BARRIO HIPÓDROMO DE ESTA CIUDAD, SE ESTABA DESARROLLANDO UNA FIESTA PRIVADA CON PRESENCIA DE MENORES DE EDAD, CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
ENTREVISTANDO EN LA OPORTUNIDAD A UN JOVEN DE 20 AÑOS QUIEN SE IDENTIFICO COMO RESPONSABLE DEL EVENTO. LOS UNIFORMADO REALIZAN EL CONTROL RESPECTIVO, PROCEDIENDO AL TRASLADO A SEDE POLICIAL DE VARIOS MENORES ENTRE 14 Y 16 AÑOS; QUIENES QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL SENAF, Y POSTERIOR ENTREGA A SUS PROGENITORES.
POR LO OCURRIDO SE INICIARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN A LOS ARTICULO 54 (ADMISIÓN DE NIÑOS Y/O ADOLESCENTES EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS) Y ARTICULO 55 (PROHIBICIÓN DE EXPENDIO O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICO) DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, CON CONOCIMIENTO DEL AYTE FISCAL DE ESTA CIUDAD. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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