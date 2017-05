POLICIA DEL BARRIO SAN MARTÍN VA A JUICIO POR VIOLENCIA DE GENERO

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, ELEVÓ A JUICIO la causa seguida en contra de HÉCTOR RUBÉN AMAYA, alias “LÁTIGO”, de 40 años de edad, empleado policial, domiciliado en barrio San Martín; a quien se le atribuye la comisión de los siguientes hechos delictivos:

PRIMER HECHO: En fecha y horario que no ha podido determinarse con exactitud por esta Instrucción, pero presumiblemente en cercanías al quince de febrero del año dos mil catorce, durante las primeras horas de la mañana, el incoado HECTOR RUBEN AMAYA regresó a su domicilio ubicado en esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba y, dirigiéndose a la habitación en la que se encontraba durmiendo su pareja M. junto a uno de sus hijos; extrajo su arma de fuego reglamentaria y dirigiéndose hacia M. le habría apuntado al pecho apoyando el arma sobre su cuerpo, expresándole a viva voz: “Decime ya con quien estuviste o te mato”, mientras la insultaba y le decía: “no sirves ni para b…, h. de p., te pensaste que la estabas haciendo bien y que nunca te iba a descubrir”. En ese contexto, el encartado AMAYA, con el fin de que M. confiese una supuesta infidelidad, le apuntó con el arma de fuego a la cabeza al hijo de ambos, que permanecía dormido, al tiempo que le expresó a su pareja: “si valoras a tu hijo, decime la verdad, él no va a sentir nada”; retirándose posteriormente del lugar.-

SEGUNDO HECHO: En fecha y horario que no han podido ser determinados con exactitud por la Instrucción, pero presumiblemente entre los meses de agosto y noviembre del año dos mil catorce, en horas de la tarde/noche y en circunstancias en que A. se encontraba en el interior de su domicilio sito en esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, el incoado HECTOR RUBEN AMAYA, le habría manifestado a su hija A: “a mí no me vas a faltar el respeto, pendeja mal educada, yo te voy a enseñar a respetar”, reiterándole en varias oportunidades que ingrese a la habitación expresándole: “pasá a la pieza”. En dicho contexto, habría tomado intervención M. quien -temiendo que el imputado Amaya golpeara a A.-, se interpuso entre ambos, expresándole AMAYA a M.: “si te metés, vas a cobrar vos también”, tras lo cual encerró a A. en la habitación y con un látigo de goma gruesa con mango, que el incoado también usa para golpear a los perros, habría golpeado a la nombrada en un número no determinado de veces

en la zona de los brazos, la cintura, las piernas, los muslos y los glúteos, ocasionándole como consecuencia de ello, lesiones de carácter leve.-

TERCER HECHO: En fecha y horario que no ha podido determinarse con exactitud por esta Instrucción, pero presumiblemente durante los primeros quince días del mes de enero del año dos mil dieciséis, en horas de la noche y en circunstancias en que M. se encontraba en el interior de su domicilio sito en esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, habría discutido con su pareja -el incoado HECTOR RUBEN AMAYA- quien en dicho contexto, la habría tomado de uno de sus brazos con intención de sacarla a la calle produciéndose un forcejeo entre ambos, durante el cual AMAYA le propinó dos cachetadas en el rostro a M., dejándola tendida en la cama, provocándole lesiones de carácter leve.-

CUARTO HECHO: En fecha y horario que no ha podido determinarse con exactitud por la Instrucción, pero probablemente a fines del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en el horario comprendido entre las 12:00 y las 18:00 hs., presumiblemente en el domicilio sito en calle Almirante Brown N° 312 de barrio Parque de esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, el incoado HECTOR RUBEN AMAYA, dirigiéndose a su hija A. le habría referido: “por qué contestas, ya te he dicho que no me faltes el respeto”, tras lo cual le propinó varias cachetadas en el rostro, provocándole un sangrado en la zona del labio de la menor y marcas en el rostro, lesiones de carácter leve.-

QUINTO HECHO: Con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las 19:57 hs., sin poder precisar el lugar pero presumiblemente en la ciudad de Villa Dolores, el imputado HÉCTOR RUBÉN AMAYA habría enviado desde su línea telefónica al número telefónico perteneciente a M., un mensaje de texto (whatsapp) en el cual le expresó en términos atemorizantes: “… Si te encontraría en algún momento en falta verías lo q descargaría en vos no tenes la menor idea de lo q siento desde ese día solo dame la posibilidad de demostrártelo y vas a ver es más mostrales este mensaje a todos ahí no me importa no tengo MIEDO…”.-

SEXTO HECHO: El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las 14:00 hs. M. regresó a su vivienda ubicada en esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba. En la ocasión, y al dirigirse al dormitorio donde se encontraba su pareja, el incoado HECTOR RUBEN AMAYA, le requirió que le entregara su teléfono celular con el objeto de revisarle los mensajes de texto y de la aplicación whastapp. En ese contexto, el imputado AMAYA le solicitó a la hija de ambos, B., que se retirara de la habitación, tras lo cual cerró la puerta y comenzó a recriminarle a M. sobre una conversación

mantenida vía whatsapp con una pariente en la que le refería la violencia sufrida por parte del traído a proceso; tras lo cual AMAYA comenzó a golpear la cama y el ropero, para posteriormente arrojar el teléfono móvil de M. al suelo, provocándole la pérdida de la tapa del mismo y su rotura parcial en uno de sus bordes; a la vez que le refería a M. a viva voz y en términos atemorizantes: “si no salís por las buenas salís con los pies por delante… pídele ayuda tus parientes a ver si te salvan de la cagada que te voy a dar yo…”, “h. de p. qué tienes que contar nuestras cosas, traidora, esto recién empieza… no te quiero ver más ni un minuto… y de acá no te llevas nada, sólo tus hilachas y te vas…”.-

SEPTIMO HECHO: El día martes veintiséis de abril de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las 20:00 hs., M. se encontraba en el domicilio sito en esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba. En la oportunidad, y mientras juntaba sus pertenencias para retirarse de la vivienda descripta tras mantener una discusión con su pareja, el incoado HECTOR RUBEN AMAYA; éste, dirigiéndose hacia ella y luego de insultarla, le habría manifestado en términos amedrentantes “te voy a matar si veo a los chicos sucios o enfermos, tenés los minutos de tu vida contados, si llega a pasar esto te voy a buscar donde sea, no le tengo miedo a nadie”.-

OCTAVO HECHO: En fecha que no puede precisarse con exactitud pero que podría ubicarse entre el día 27 de abril de dos mil dieciséis y el día 10 de junio del mismo año, el incoado HÉCTOR RUBÉN AMAYA, haciendo caso omiso y desobedeciendo de esta manera la resolución dictada por el Juez de Violencia Familiar de esta Ciudad, dispuesta en autos con fecha 27 de abril de 2016, por la cual se ordenó la exclusión preventiva del hogar conyugal del incoado HÉCTOR RUBÉN AMAYA, con más la prohibición de contacto en relación a M. y sus hijos menores, medida de la cual el imputado fue notificado fehacientemente en igual fecha; se hizo presente en un número no determinado de veces pero presumiblemente todos los días e incluso pernoctando en el lugar, en el domicilio de su ex pareja M., y; asimismo, se comunicó telefónicamente desde su línea al número telefónico utilizado por su ex pareja de la siguiente manera: en el mes de mayo del año 2016 enviando ciento treinta y cuatro (134) mensajes de texto y realizando doscientas quince (215) llamadas, y en los diez primeros días del mes de junio del año dos mil dieciséis enviando cuarenta y tres (43) mensajes de texto y realizando ciento seis (106) llamadas telefónicas.-

NOVENO HECHO: El día diez de junio de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las ocho de la mañana, en oportunidad en que B. se encontraba en su domicilio ubicado en esta Ciudad, preparándose para asistir a la escuela; su padre -el imputado HÉCTOR RUBÉN AMAYA-, advirtiéndole a la menor que ya era tarde, se habría dirigido hacia ella en términos atemorizantes expresándole

“apurate, o te voy a sacar de los pelos… ya te voy a agarrar cuando vuelvas de la escuela”, dichos que generaron temor en la menor atento haber sufrido con anterioridad otros episodios de violencia familiar con el incoado Amaya.-

Según la acusación, la conducta desplegada por el incoado HECTOR RUBEN AMAYA, se encuadra en los delitos de supuesto autor de Coacción Calificada por el uso de arma (arts. 149 bis, segundo párrafo, en función del art. 149 ter, primer supuesto, del Código Penal) –hecho nominado primero-, Lesiones Leves Calificadas y Coacción, en concurso real (arts. 89 en función del 92 y 80 inc. 1, art. 149 bis, segundo párrafo, y 55 del Código Penal) –hecho nominado segundo-, Lesiones Leves Calificadas (arts. 89 en función del 92 y 80 inc. 1 del Código Penal) –hecho nominado tercero-, Lesiones Leves Calificadas (arts. 89 en función del 92 y 80 inc. 1 del Código Penal) –hecho nominado cuarto-, Amenazas (art. 149 bis, primer párrafo del Código Penal) –hecho nominado quinto-, Daño y Coacción, en concurso real (art. 183, 149 bis, segundo párrafo y 55 del Código Penal) –hecho nominado sexto-, Coacción (art. 149 bis, segundo párrafo del Código Penal) –hecho nominado séptimo-, Desobediencia a la Autoridad reiterada en un número no determinado de veces (art. 239 y 55 del C.P.) –hecho nominado octavo- y Amenazas (art. 149 bis, primer párrafo del Código Penal) –hecho nominado noveno-; todos los ilícitos descriptos anteriormente en concurso material (art. 55 del Código Penal).

El imputado continúa detenido en la Unidad Penitenciaria Provincial Nro. 1(Bower).-