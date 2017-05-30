APARECIÓ EL HOMBRE BUSCADO EN SAN JAVIER
EN EL DÍA DE LA VÍSPERA, SE LOGRO ESTABLECER EL PARADERO DEL SR. MUÑOZ RAMÓN ROBERTO DE 51 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER.
DEL CUAL NO SE TENIA NOVEDADES DESDE EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO. EL MISMO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL, MANIFESTANDO QUE SE HABÍA AUSENTADO DEL DOMICILIO POR SU PROPIA VOLUNTAD Y POR MOTIVOS PERSONALES, ENCONTRÁNDOSE EN PERFECTO ESTADO DE SALUD.
FUENTE: INFORME POLICIAL/ HORACIO SOSA PARA VDX.
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