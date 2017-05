HIJOS DE MUJER ASESINADA EN ULAPES MARCHARON PIDIENDO JUSTICIA SIN NINGÚN ACOMPAÑAMIENTO OFICIAL DE LAS AUTORIDADES

Al caer el sol esta tarde, las calles de Ulapes se tiñeron de luto. Una importante cantidad de gente caminó en silencio por Elsa Gutiérrez (42) quien perdió la vida cuando su concubino, Julio Garay (49) la apuñaló en su propia casa con un cuchillo de carnicero y luego la golpeó en la cabeza. La marcha fue para acompañar a su familia a atravesar el dolor, para pedir el máximo de la pena para el asesino y que el caso no quede impune.

INFOULAPES dialogó con Julio Garay (hijo) y él mismo nos confirmó que solicitan la pena máxima para el padre. Garay de 23 años cuenta que son de clase humilde y tiene otros cuatro hermanos de los cuales se ha tenido que hacer cargo de dos, Germán de 16 y Camila de 11.

Además comenta que sus otros dos hermanos Elena de 24 y Mercedes de 21 tampoco tienen trabajo ni sueldo fijo, solamente él cobra un plan social que le asignaron después de la muerte de su madre. Julio manifiesta que de la causa judicial no saben nada, ya que ni desde la policía ni desde la justicia se los ha llamado nunca ni se les ha comunicado nada. Inclusive ni saben si el detenido se encuentra en una celda de la comisaría local o fue trasladado a otra localidad. Los vecinos de la casa donde vivía Elsa Gutiérrez, manifiestan que el ahora detenido ejercía violencia de género casi permanente con la víctima y esa misma información fue confirmada por quien entonces era el comisario local Sr. Carlos Gonzales, quien agregó que hacía 4 meses la mujer asesinada venía denunciando al asesino por violencia y que incluso una semana antes del crimen estuvo preso algunas horas por ese delito. Otro vecino dice que en la localidad de Ulapes no existen políticas públicas municipales para acompañar a las víctimas de la violencia de género. “aquí el área de la mujer o el apoyo desde la municipalidad no existe” dijo quien se identificó como Alejandro. “La marcha me da esperanza. No estamos viviendo todo esto con pasividad. Siento que todos estamos diciendo basta” nos dijo Carmen de 55 años, quien conocía a la víctima.

La violencia de género comienza con golpes, insultos y termina con la muerte. Las autoridades locales, provinciales y nacionales deben hacerse responsables de orientar las políticas públicas no tan solamente a sostener y contener a las víctimas, sino también a prevenir e impedir estas clases de delitos. Según un estudio del Observatorio de Femicidios, organismo dependiente de La Casa del Encuentro, hasta el 2016 más de 2200 chicos perdieron a su madre por violencia de género. Puñaladas, golpes y balas que penetraron cuerpos. Distintas formas de matar y muchas mujeres muertas. Muchas. Cientos. Miles.

Todos esos cuerpos sin vida generan un grito de rechazo en cada rincón del pais. “Ni una menos”, Ni una mujer menos. Ni una vida menos. Desde INFOULAPES acompañamos en la lucha a Julio y a su familia. El muchacho respiró hondo al atender nuestro llamado y aceptó hablar sobre el día en que su padre mató a su madre, el dolor, la desolación y los recuerdos enredados en la charla telefónica y en una conversación amable manifiestan que necesitan respuestas ante una interminable cantidad de preguntas que les dejó el feminicidio que atravesó su familia.

El acto criminal por el que se pide justicia en Ulapes hoy privó a Elsa de festejar su cumpleaños número 50. No dejó de sorprender a los presentes la ausencia de las autoridades locales, nadie en nombre de la municipalidad se hizo presente para solidarizarse con los hijos huérfanos que dejó este atroz crimen. HORACIO SOSA PARA VDX.