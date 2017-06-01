EN ALLANAMIENTOS APARECIERON MOTOS, SALAMANDRAS, GARRAFA Y HASTA UN MACHETE
EN BARRIO MILAGRO ESTABA EL GARRAFÓN ROBADO: 14:00 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN UN CAMPO DE BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD, AL SECUESTRO DE UN CILINDRO DE GAS DE 45 KG., ELEMENTO QUE HABÍA SIDO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO POR UN VECINO DE ESTA CIUDAD, QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
DOS MOTOS EN ALLANAMIENTOS: 12:00 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA COMISARÍA LA PAZ PROCEDIÓ, EN CALLE PUBLICA DE BARRIO BROCHERO DE LA PAZ, A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110CC. RELACIONADA A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
OTRO CASO: 13:50 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA COMISARÍA LA PAZ PROCEDIÓ, EN CALLE PUBLICA DE LA PAZ, A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA SUZIKI 100CC. RELACIONADA A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
EN LOS HORNILLOS SECUESTRARON SALAMANDRA: 15:40 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL DESTACAMENTO LOS HORNILLOS PROCEDIÓ A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE RUTA N° 14 ALTURA ESA LOCALIDAD, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA ESTUFA SALAMANDRA Y UNA MESA DE MADERA, ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
EL MACHETE ESTABA EN BARRIO SAN MARTÍN: 17:40 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES PROCEDIERON A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE CALLE MONSEÑOR DE ANDREA DE BARRIO SAN MARTÍN, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA HERRAMIENTA CORTANTE (MACHETE) EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA. HORACIO SOSA PARA VDX.
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