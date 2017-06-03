INFORME POLICIAL DEL DIA SABADO
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
09:30 HS. DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA A. ILLIA ESQUINA CALLE JUAN JOSÉ PASO, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO FORD COURIER, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 35 DOMICILIADO EN BARRIO ALBERDI Y UNA MOTOCICLETA HONDA 150 CC. CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS CON DOMICILIO EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EL QUE RESULTO CON FRACTURA DE FÉMUR DE PIERNA DERECHA, EL MISMO FUE TRASLADADO AL NOSOCOMIO LOCAL PARA SU ATENCIÓN.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
11:30 HS. DE LA VÍSPERA, SE ALLANO UNA VIVIENDA DE BARRIO AERONÁUTICO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA SOLDADOR AUTÓGENA Y UN TUBO DE OXIGENO, RELACIONADOS A UN HECHO DE HURTO, QUE SE INVESTIGA OCURRIDO EN EL MES DE MARZO, EN UNA VIVIENDA DE BARRIO TRADICIÓN QUE SE ENCONTRABA CIRCUNSTANCIALMENTE DESHABITADA, LOGRANDO EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO
VILLA DE LAS ROSAS – ACCIDENTE DE TRANCITO.
14:55 HS. DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA PROVINCIAL N° 14, ALTO RESBALOSO, ALTURA PLAZOLETA DE LOS NIÑOS, PROTAGONIZADO ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 CC., CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 53 AOS CON DOMICILIO EN EL AGUADITA Y UN AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 53 AÑOS CON DOMICILIO EN QUEBRACHO LADEADO PEDANÍA LA PAZ. EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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