LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS CELEBRARON SU DÍA

Share on Twitter

Share on Facebook

El pasado viernes se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario, y por tal motivo en el cuartel de Bomberos de Villa Dolores se realizó el acto central de recordación de la fecha y también de los 50 años de creación del cuerpo local. Recordemos que el primer cuerpo de Bomberos se creó hace 133 años en el barrio porteño de La Boca, en tanto que, en 1967, un grupo de vecinos dolorenses crearon el primer cuerpo de Bomberos Municipal, que luego pasó a ser la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Dolores.

Asistieron distintas autoridades encabezadas por la Intendente Gloria Pereyra, de otras instituciones y alumnos y maestras de la Escuela “Manuel Belgrano”.

Luego de LOS actos de rigor se realizó un minuto de silencio en homenaje a integrantes de comisiones directivas y bomberos del cuerpo activo desaparecidos, y para referirse a la fecha, habló el actual presidente de la institución, Claudio Antón quien expresó que “en un año tan especial para la institución me toca la enorme responsabilidad de tener que aportar a nuestro cuerpo activo los elementos y la infraestructura necesaria para poder estar a la altura de las exigencias que cada habitante de esta ciudad requiere. La historia de la institución es por demás rica y nuestros hombres, en la lucha diaria, no escatiman esfuerzos para llevar la tranquilidad y el bienestar a toda la sociedad que anhela vivir en paz y con seguridad. Hace 50 años nacía nuestra institución con las exigencias de una ciudad pequeña y con una modesta autobomba cubría las necesidades del momento. Pasaron 50 años y el modernismo de la ciudad y la sociedad de consumo que nos toca vivir, nos obligaron a crecer y modernizarnos y aquella autobomba del comienzo fue suplantada por este parque automotor que hoy disponemos y que es considerado como uno de los principales de la provincia de Córdoba, con una autobomba recientemente adquirida en Holanda, dotada con la más moderna tecnología del momento. El edificio, que se encuentra en los últimos detalles de terminación, no tan solo va a ser utilizado por nuestro cuerpo activo, sino que hemos previsto contar con una Sala de Situaciones para que sea ocupada por la Defensa Civil en el momento que haya alguna emergencia de cualquier tipo”.

Luego el sacerdote Jorge Rodríguez bendijo la nueva unidad, y posteriormente Gloria Pereyra dejó su mensaje expresando las felicitaciones a los bomberos por la abnegada tarea diaria en beneficio de la comunidad.

En el final del acto, autoridades entregaron las acreditaciones de ascensos al cuerpo activo y el reconocimiento a distintos colaboradores que permiten que Bomberos Voluntarios de Villa Dolores siga creciendo permanentemente.