POLICIALES DEL DIA MARTES
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADA GRAVE
09:50 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLES ALEJO CARMEN GUZMÁN Y 25 DE MAYO, PROTAGONIZADO POR UNA MUJER DE 67 AÑOS QUE CRUZABA LA CALLE Y AUTOMÓVIL CHEVROLET MERIVA CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 38 AÑOS, AMBAS DE ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA LA PEATÓN FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DONDE SE DIAGNOSTICO FRACTURA EN HUMERO DERECHO.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS
12:00 HS. DE AYER, PERSONAL POLICIAL, LUEGO DE LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACIÓN, PROCEDIÓ AL SECUESTRO UNA GARRAFA DE 10K, UNA BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA Y UNA AMOLADORA, ELEMENTOS QUE FUERAN DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS DE UNA VIVIENDA DE BARRIO PASO DE LA VIRGEN. IDENTIFICANDO COMO SUPUESTO AUTOR DEL HECHO A UN MENOR DE 16 AÑOS DE BARRIO LA FERIA, LOGRANDO ASÍ EL TOTAL ESCLARECIMIENTO.
VILLA SARMIENTO – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:00 HS DE LA VÍSPERA, SE DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE VILLA SARMIENTO, LUGAR FRECUENTADO POR UN JOVEN DE 20 AÑOS, SUPUESTO AUTOR DE UN HECHO DELICTIVO QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA DENUNCIADOS POR SUSTRAÍDAS DESDE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN EN BARRIO PIEDRA PINTADA.
ACCIDENTE DE TRANSITO
05:30 HS. DE LA FECHA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLE CENOBIO SOTO Y ORESTE ZEREGA, LUGAR DONDE UNA MUJER DE 53 AÑOS SUFRIO LA CAIDA DE SU MOTOCICLETA AL MANIOBRAR PARA EVITAR COLISIONAR CON UNA PICKUP QUE HABIA CRUZADO DICHA INTERSECCION. LA MOTOCICLISTA, QUE AL MOMENTO DE LA CAIDA LLEVABA CASCO PROTECTOR, FUE TRASLADADA EN AMBULANCIA AL HOSPITAL CON DOLOR EN HOMBRO Y MUÑECA.
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