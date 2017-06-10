EXTENSO PARTE POLICIAL DEL DIA SABADO
VILLA DOLORES – PRESENCIA DE ANIMALES EN PREDIOS AJENOS.
10:40 HS. DE LA VÍSPERA, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE TRES ANIMALES VACUNOS QUE HABÍAN INGRESADO A UNA PARCELA DE ALFA AJENA EXISTENTE EN PARAJE LA PRIMAVERA. DICHOS ANIMALES FUERON ENTREGADOS A SU PROPIETARIA EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL, BRINDÁNDOLE LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA SEGUIDAMENTE LABRAR LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES.
11:30 HS. DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE AV. ILLIA Y CONSTITUCIÓN NACIONAL, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VW GOL Y UN PEUGEOT 504, EL PRIMERO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 67 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ, CON TRES ACOMPAÑANTES FEMENINAS DE 16, 40 Y 64 AÑOS, EL SEGUNDO VEHICULO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 73 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO LA FERIA. COMO CONSECUENCIA LOS OCUPANTES DEL VW GOL RESULTARON CON LESIONES Y FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL PARA LAS CURACIONES CORRESPONDIENTES.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO.
17:40 HS. DE AYER, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE UNA MUJER DE 25 AÑOS. EN LA OPORTUNIDAD SE LOGRO EL SECUESTRO DE PERTENENCIAS DENUNCIADAS COMO SUSTRAÍDAS DESDE UNA VIVIENDA DE VERANEO.
VILLA DOLORES – INCIDENTE CON SUSTANCIA TOXICA.
18:40 HS. SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE UNA INCIDENTE AV. ILLIA AL 2100 EN EL QUE SE HABÍA PRODUCIDO LA FUGA DE UNA SUSTANCIA QUÍMICA QUE DISIPADA EN EL AMBIENTE AFECTANDO LA SALUD DE DOS HOMBRES DE 46 Y 21 AÑOS, MAS UNA MUJER DE 38. CON CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES.
LAS ROSAS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
20:30 HS EN CONTROL VEHICULAR INSTALADO EN RUTA 14 ALTURA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, SE CONSTATO INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CONSISTENTE EN UN CAMIÓN FIAT 619 CONDUCIDO POR UN HOMBRE CON DOMICILIO EN LAS RABONAS QUE TRANSPORTABA 11.000 KG. DE RIPIO, CARECIENDO DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVA VIGENTE.
VILLA DOLORES – TENTATIVA DE HURTO Y SECUESTRO.
01:30HS EN CALLE RICARDO ROJAS DE BARRIO SAN MARTÍN, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA MARCA VENZO DE COLOR BLANCO, LA QUE FUERA ABANDONADA POR UNA PERSONA QUE MOMENTOS ANTES AVIA INTENTADO SUSTRAER UN CELULAR A UN JOVEN QUE CAMINABA POR EL LUGAR. HECHO OBSERVADO POR UN TESTIGO OCASIONAL QUIEN ALERTO AL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA Y AL PERSONAL DE INVESTIGACIONES QUE TRABAJO EN EL LUGAR.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
02:00 HS DE LA FECHA, EN AV. SAN MARTÍN A LA ALTURA DEL 790, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UN MENOR DE 13 AÑOS, LABRANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO.
06:15 HS DE LA FECHA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE RAMÓN J. NOBLE 347, ENTRE UN VW CADDY CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 28 AÑOS, ACOMPAÑADO DE OTRO DE 43, QUIENES POR CAUSA A ESTABLECER PERDIERON EL CONTROL DEL RODADO, IMPACTANDO UN TEJIDO PERIMETRAL Y UN RENAULT 12 QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO DENTRO DE UNA VIVIENDA. EL ACOMPAÑANTE RESULTO CON HERIDA CORTANTE SOBRE LA NARIZ.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO.
06:37 HS. OCURRIÓ OTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE GENERAL PAZ 285, DONDE UN PEUGEOT 504 COLISIONO DE TRAS A UNA PICKUP VW AMAROK ESTACIONADA EN EL LUGAR. EN EL AUTOMÓVIL SE CONDUCÍAN DOS JÓVENES DE 18 AÑOS. EL ACOMPAÑANTE RESULTO CON HERIDA CORTANTE EN LA FRENTE.
LUYABA – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO GRAVE.
06:50HS DE LA FECHA, EN LOCALIDAD DE LUYABA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN MOTOCICLISTA DE 25 AÑOS QUE EN ESTADO DE INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA HABRÍA PERDIDO EL CONTROL DEL RODADO, SUFRIENDO LA CAÍDA DEL MISMO Y LA FRACTURA EXPUESTA DE FÉMUR DE PIERNA DERECHA, SIENDO TRASLADADO EN AMBULANCIA AL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ.
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