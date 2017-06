SIN NINGUNA VERGUENZA, LOS DIPUTADOS NACIONALES SE AUMENTAN EL SUELDO

Hace algunos años, invitado al programa de Mirtha Legrand, Luis Landriscina dio la siguiente explicación: “HONORABLE viene del Latin AD-HONOREN, gratis, a la PATRIA NO SE LE COBRA, están allí trabajando por y para la PATRIA y el Soberano, PARA EL PUEBLO”. “Creo que Raúl Alfonsín les había sacado ese título Honorable porque venía de cuando trabajaban “ad honoren”, es decir GRATIS”, agregó.

Pero con los constantes aumentos que se auto brindan, los Diputados lejos están de trabajar gratis para la Patria, sino que gozan de los sueldos más altos del País.

Ayer se difundió un nuevo aumento en la ‘Dieta’ de los Diputados Nacionales:

Es fácil decir ‘No Aflojemos’ cuando te aumentás el sueldo alrededor de 30 mil pesos, pasando a cobrar 137.000 pesos, más $18.000 de desarraigo, más los canjes de pasaje.

El Frente Renovador y GEN rechazaron el aumento, que fue impulsado por Cambiemos.

Los legisladores recibirán 10.000 pesos y hasta 20.000 pesos más, respectivamente. El incremento fue rechazado por el Frente Renovador, el GEN y la izquierda.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmó este martes una resolución por la cual las sumas en concepto de gastos de representación que perciben los legisladores se duplicarán este año y a partir del próximo la actualización de los montos quedará atada automáticamente a la evolución del índice de precios del INDEC.

Con este cambio, el sueldo bruto de un diputado nacional pasará de 127.000 a 137.610 pesos, lo cual se traduce en un aumento de bolsillo de alrededor de 7 mil pesos (de 88.000 pasarán a cobrar 95.000 pesos).

A esta suma, luego hay que añadirle los gastos por desarraigo, que ascienden a 18.230 pesos netos, y los canjes de pasajes.

Respecto a esto último, la resolución rubricada por Monzó autorizó un aumento de más del 100% del valor de los canjes de dinero por los tramos terrestres y aéreos de aquellos diputados que no hagan uso de esos pasajes: antes tenían a disposición 19.300 pesos de canje por pasajes no utilizados y con esta resolución la cifra se eleva a 40.000.

Desde el 2011 hasta este año, los diputados nacionales podían canjear hasta 20 tramos terrestres por un valor de 295 pesos cada uno, y 20 tramos aéreos por un monto de 670 pesos cada uno, en tanto que con la reforma, los valores se actualizan a 650 y 1350 pesos respectivamente.

También se dispuso que a partir del año que viene estos valores para el canje de pasajes terrestres y aéreos se ajusten de acuerdo a la variación de los precios del tramo Buenos Aires-Córdoba.

A partir de esta medida, que corregirá automáticamente el valor de estos ítems conforme a los movimientos de los precios del mercado, el oficialismo busca terminar con la polvareda que se levanta todos los años cada vez que se plantea un aumento.

Este año la discusión se dio principalmente con el Frente Renovador y el Frente de Izquierda, que se negaron a firmar un documento que prestaba conformidad a los aumentos previstos por Monzó, y que sí contó con el visto bueno de los jefes de los bloques Frente para la Victoria-PJ, UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo para la Victoria.

En rechazo a la medida, el massismo difundió un video a través de las redes sociales con un duro mensaje contra los diputados que se dedican a “llenar los bolsillos propios” en el contexto de una baja generalizada del consumo de la población.

“Mientras cae el consumo de alimentos básicos como la leche, diputados de (Mauricio) Macri, diputados kirchneristas y diputados de (Elisa) Carrió firman un pedido para subirse un 100% sus gastos y un 70% sus viajes. Parece que no saben cómo ayudar el bolsillo de la gente. pero sí como llenar los bolsillos propios”, arremetieron en el video.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, denunció que la actualización de los gastos de representación y los valores para los canjes de pasajes representan “aumentos encubiertos porque se les permite no usarlos y cambiarlos por plata, cuando están imponiendo en todo el país ajustes que implican despidos, topes salariales, ausencia de paritarias, recortes jubilatorios y pérdida de derechos laborales”.

“Los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda, que vivimos con un ingreso igual a la canasta familiar, rechazamos este incremento y que puedan canjearse los pasajes por un premio económico. Insistimos en que los ingresos de los representantes deben estar atados al salario de los trabajadores”, concluyó el referente del Partido Obrero. Fuente: RIOJA LIBRE- HORACIO SOSA PARA VDX.