LOS POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO Y ESCLARECIMIENTO
09:00 HS. DEL SÁBADO, SE ALLANO UNA VIVIENDA DE PARAJE LOMA BOLA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS EL DÍA JUEVES, DESDE UNA VIVIENDA DE FIN DE SEMANA, RESULTANDO IDENTIFICADOS COMO SUPUESTOS AUTORES, DOS VECINOS DEL LUGAR.
VILLA DOLORES- ELEMENTOS RECUPERADOS SON REINTEGRADOS A SUS PROPIETARIOS.
21:00 HORAS DEL PASADO JUEVES, PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA POR CAMINO A BOCA DEL RÍO, OBSERVO UNA MOTOCICLETA CON DOS SUJETOS QUE AL ADVERTIR LA PRESENCIA POLICIAL SE DIERON A LA FUGA POR EL MONTE, DEJANDO ABONDONADA EL RODADO Y UNA MOTOGUADAÑA. A POSTERIOR LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, SE PUDO ESTABLECER QUE LA MOTOGUADAÑA HABIA SIDO SUSTRAÍDA DESDE UN OBRA EN CONSTRUCCIÓN EN LAS TAPIAS Y LA MOTOCICLETA EN VILLA SARMIENTO.
VILLA DOLORES – ALTERACIÓN AL ORDEN EN JUSTAS DEPORTIVAS
EL DÍA SÁBADO A LA HORA 17:05 EN LA CANCHA SARGENTO CABRAL, PERSONAL POLICIAL OBSERVO QUE UN GRUPO DE JUGADORAS DE FUTBOL QUE INTERCAMBIABAN EMPUJONES, GOLPES A INSULTOS. TRAS HACER CESAR LA INFRACCIÓN Y AUXILIAR A UNA JUGADORA QUE YACIA EN EL SUELO, SE INICIARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR ALTERACIÓN AL ORDEN EN JUSTAS DEPORTIVAS.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES.
19:45 HS. DEL SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLE ROBERTO J. NOBLE Y GRAL. PAZ, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT SIENA Y UNA MOTO YAMAHA 125 CC, AMBOS EN SENTIDO CONTRARIO. EL AUTOMÓVIL ERA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 33 AÑOS CON DOMICILIO EN CIUDAD DE CÓRDOBA Y LA MOTOCICLETA POR OTRO DE 25 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO SAN PABLO QUE AL MOMENTO DEL HECHO PORTABA CASCO PROTECTOR. COMO CONSECUENCIA ESTE ÚLTIMO RESULTO CON LESIONES LEVES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES.
23:40 HS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE PASO DE FÁTIMA, LUGAR DONDE UN HOMBRE DE 34 AÑOS QUE CONDUCÍA UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC. POR CAUSAS A ESTABLECER PERDIÓ EL CONTROL Y CAYO AL SUELO RESULTANDO CON LESIONES LEVES QUE MOTIVARON SU TRASLADO AL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN.
VILLA DOLORES – TRASLADO DE MENOR A DISPOSICIÓN DE SUS PADRES.
06:00 HS. DE AYER DOMINGO PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA PROCEDIÓ AL TRASLADO DESDE PLAZA MITRE A LAS DEPENDENCIAS DE LA COMISARÍA VILLA DOLORES, A UN MENOR DE 15 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, NOTIFICANDO AL SENAF QUE DISPUSO LA ENTREGA A SUS PADRES.
LA PAZ – INCENDIO DE AUTOMÓVIL.
05:50 HS DEL DOMINGO, SE TOMO CONOCIMIENTO EN LA COMISARÍA LA PAZ, DEL INCENDIO DE UN AUTOMÓVIL FIAT 125 BERLINA QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN UN BALDÍO EN PARAJE LAS CHACRAS DE AQUELLA LOCALIDAD. INTERVINO PERSONAL DE BOMBEROS LOGRANDO EXTINGUIR LAS LLAMAS QUE PRODUJERON DAÑO TOTAL DEL RODADO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE FATAL.
10:00 HS. DEL DÍA DOMINGO, SE TOMA CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL MOTOCICLISTA DE 25 AÑOS QUE EN LA MAÑANA DEL SÁBADO HABÍA SUFRIDO UNA CAÍDA, EN EL INGRESO DEL CAMINO DE ACCESO A LA TRAVESÍA, RESULTANDO EN ESA OPORTUNIDAD GRAVEMENTE LESIONADO. SE CONTINÚAN CON LAS ACTUACIONES SUMARIALES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADO.
15:10 HS. DE AYER DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE AV. ESPAÑA Y AV. BELGRANO, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA GERRERO 110 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 35 AÑOS DOMICILIADO EN BARRIO CENTRO Y UN CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 34 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN PEDRO. COMO CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL CON LESIONES LEVES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES.
16:30 HS. DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLE CASEROS Y MAIPÚ DE BARRIO LOS OLIVOS, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT 12 BREAK CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 33 AÑOS. DICHO RODADO HABRÍA IMPACTADO CON UN GUARDABARRO A UNA MENOR DE 9 AÑOS. LA MENOR SIN LESIÓN VISIBLE PERO CON DOLOR EN RODILLA FUE TRASLADADA POR BOMBEROS AL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN.
LAS TAPIAS – LESIONES GRAVES CULPOSAS.
17:35 HS. DE AYER, EN CAMINO A BOCA DEL RÍO, MIENTRAS PATRULLABA PERSONAL POLICIAL, OBSERVO UNA MOTOCICLETA CON DOS OCUPANTES MENORES DE EDAD QUE CIRCULABAN A ALTA VELOCIDAD Y SIN CASCO PROTECTOR. EN TAL CIRCUNSTANCIA EL CONDUCTOR REALIZO UNA MANIOBRA WILLY, ELEVANDO LA RUEDA DELANTERA QUE PROVOCO LA CAÍDA DE SU ACOMPAÑANTE, DÁNDOSE A LA FUGA Y DEJÁNDOLA EN EL LUGAR. SE TRATA DE UNA MENOR DE 13 AÑOS QUIEN MANIFESTÓ QUE EL CONDUCTOR ERA SU PRIMO DE LA MISMA EDAD. FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DONDE SE LE DIAGNOSTICO FRACTURA DE HUMERO DERECHO.
VILLA DOLORES – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES.
18:05 HS. DE LA VÍSPERA, EN AV. CHAMPAQUI, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN ANIMAL EQUINO QUE DEAMBULABA POR LA VÍA PUBLICA CONFIGURANDO UN RIESGO PARA EL TRANSITO. SEGUIDAMENTE FUE ENTREGADO EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL A SU PROPIETARIO UN HOMBRE DE 49 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO PORVENIR, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
LAS ROSAS – RECUPERO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO.
18:25 HS DE AYER, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA RODADO 26 MODELO KARAKORAM DENUNCIADA POR SUSTRAÍDA DÍAS ANTES, DESDE UN DOMICILIO EN VILLA DE LAS ROSAS. LA MISMA FUE HABIDA ENTRE UNAS MALEZAS, EN INMEDIACIONES DEL ARROYO EL VALLE. SE CONTINUA LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
VILLA DOLORES – RESGUARDO DE MOTOCICLETA
19:45 HS DE AYER, EFECTIVOS DEL CAP, FUERON ALERTADOS POR VECINOS, DE LA PRESENCIA DE UNA MOTOCICLETA APPIA 110 CC QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADA SOBRE LA VEREDA DE CALLE FELIPE ERDMAN AL 414, SIN MEDIDA DE SEGURIDAD ALGUNA, CON LARGA PERMANENCIA EN EL LUGAR Y DESCONOCIENDO A SU PROPIETARIO, POR LO QUE FUE TRASLADADA QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL EN CALIDAD DE RESGUARDO.
CONLARA – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS.
20:45 HS – DE LA VÍSPERA, SE TOMA CONOCIMIENTO DEL TRASLADO EN UN VEHICULO PARTICULAR, E INGRESO AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD, DE UN JOVEN DE 18 AÑOS Y UNA MENOR DE 15, CON DOMICILIO EN LOS ROMEROS, LOS QUE EN AQUEL LUGAR, HABÍAN CAÍDO DE UNA MOTOCICLETA, SUFRIENDO EXCORIACIONES Y TRAUMATISMOS VARIOS, SIENDO ATENDIDOS Y DADOS DE ALTA.
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