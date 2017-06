MARCELO AGUILERA DE BARRIO SUR VA A JUICIO POR VIOLENCIA DE GENERO, EL ACUSADO ESTÁ EN LIBERTAD BAJO CAUCIÓN.

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores dispuso la ELEVACIÓN A JUICIO de la causa seguida en contra de: MARCELO FABIAN AGUILERA, jornalero, domiciliado en B° Sur, de esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, a quien se le atribuye la comisión de los siguientes hechos delictivos:

PRIMER HECHO: El día miércoles diez de mayo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente la hora 10:00, el encartado MARCELO FABIAN AGUILERA, a sabiendas de la orden que pesaba sobre el mismo de prohibición de contacto en relación a la víctima C.C., la cual reza: “… I) Ordenar la inmediata exclusión del supuesto agresor Marcelo Fabián Aguilera, del inmueble del hogar familiar sito en B° Sur de esta ciudad…; II) Prohibir, restringir o limitar II) Prohibir, restringir o limitar en un radio de cien metros y por el término de seis meses la presencia del agresor MARCELO FABIAN AGUILERA en el domicilio o residencia de la víctima C.C. sito en BO. SUR DE ESTA CIUDAD, PROVINCIA DE CORDOBA, lugares de trabajo, estudio, de esparcimiento u otros que frecuente también la nombrada (art. 21 inc. “d”) bajo apercibimientos del art. 239 del C.P.P…- III) Prohibir al mencionado agresor por igual término comunicarse por cualquier medio -incluso el informático o cibernético-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima mencionada (art. 21 inc. “e”) -mandato emanado del Juzgado de la Niñez, Juventud y Violencia Familiar de esta ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba y del que Marcelo Fabián Aguilera había sido debidamente notificado con fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete-; en total desobediencia a las medidas dispuestas y mencionadas precedentemente, se habría hecho presente en el domicilio de C. y habría ingresado –en contra de la voluntad presunta de quien tenía derecho a excluirlo-, al comedor de la morada en donde se encontraba C., y tras permanecer unos instantes, se retiró del lugar.

SEGUNDO HECHO: El día miércoles diez de mayo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente la hora 09:22, el encartado MARCELO FABIAN AGUILERA, a sabiendas de la orden que pesaba sobre el mismo de prohibición de contacto en relación a la víctima C.C., la cual reza: “… I) ordenar la inmediata exclusión del supuesto agresor Marcelo Fabián Aguilera, del inmueble del hogar familiar de B° Sur de esta ciudad…; II) Prohibir, restringir o limitar II) Prohibir, restringir o limitar en un radio de cien metros y por el término de seis meses la presencia del agresor MARCELO FABIAN AGUILERA en el domicilio o residencia de la víctima C.C. sito en BO. SUR DE ESTA CIUDAD, PROVINCIA DE CORDOBA, lugares de trabajo, estudio, de esparcimiento u otros que frecuente también la nombrada (art. 21 inc. “d”) bajo apercibimientos del art. 239 del C.P.P…- III) Prohibir al mencionado agresor por igual término comunicarse por cualquier medio -incluso el informático o cibernético-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima mencionada (art. 21 inc. “e”)”; mandato emanado del Juzgado de la Niñez, Juventud y Violencia Familiar de esta ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, y del que Marcelo Fabián Aguilera había sido debidamente notificado con fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete; en total desobediencia a las medidas dispuestas y mencionadas precedentemente, se habría comunicado telefónicamente desde su teléfono celular a la línea de la nombrada C., enviándole mensajes de texto.

TERCER HECHO: El día miércoles diez de mayo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente la hora 20:00, el encartado MARCELO FABIAN AGUILERA, a sabiendas de la orden que pesaba sobre el mismo de prohibición de contacto en relación a la víctima C.C., la cual reza: “… I) Ordenar la inmediata exclusión del supuesto agresor Marcelo Fabián Aguilera, del inmueble del hogar familiar sito en B° Sur de esta ciudad…; II) Prohibir, restringir o limitar II) Prohibir, restringir o limitar en un radio de cien metros y por el término de seis meses la presencia del agresor MARCELO FABIAN AGUILERA en el domicilio o residencia de la víctima C.C. sito en BO. SUR DE ESTA CIUDAD, PROVINCIA DE CORDOBA, lugares de trabajo, estudio, de esparcimiento u otros que frecuente también la nombrada (art. 21 inc. “d”) bajo apercibimientos del art. 239 del C.P.P…- III) Prohibir al mencionado agresor por igual término comunicarse por cualquier medio -incluso el informático o cibernético-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima mencionada (art. 21 inc. “e”)”, mandato emanado del Juzgado de la Niñez, Juventud y Violencia Familiar de esta ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, y del que Marcelo Fabián Aguilera había sido debidamente notificado con fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete; en total desobediencia a las medidas dispuestas y mencionadas precedentemente se habría hecho presente en el domicilio de C. y tras ingresar al mismo en contra de la voluntad presunta de quien tenía derecho a excluirlo, le habría preguntado a sus hijas por su madre C.C..-

Según la acusación la conducta desplegada por el incoado MARCELO FABIAN AGUILERA, resulta configurativa de los delitos de: “VIOLACION DE DOMICILIO y DESOBEDENCIA A LA AUTORIDAD, EN CONCURSO REAL” –PRIMER HECHO- en los términos de los arts.150, 239 y 55 del C.P.; “DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD CONTINUADA” –SEGUNDO HECHO- en los términos de los arts. 239 y 55 a contrario sensu del C.P.; y “DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD y VIOLACION DE DOMICILIO, EN CONCURSO REAL” –TERCER HECHO- en los términos de los arts. 150, 239 y 55 del C.P., todo en concurso material de delitos (art. 55 del C.P.), en calidad de autor.-

El imputado, no obstante haber sido detenido en su momento, recuperó su libertad bajo caución. Ahora el Tribunal de Juicio determinará si le corresponde o no una pena de prisión.-