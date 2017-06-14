SUCEDE AHORA: ACCIDENTE EN PELIGROSA CURVA DE LOS POZOS
HACE INSTANTES EN PLENA NOCHE DE ESTE MIÉRCOLES, SUCEDIÓ UN CHOQUE EN LA CURVA DEL COMEDOR MIS SUEÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS.
EN EL HECHO SE VIERON INVOLUCRADOS DOS VEHICULOS, UN WOLSVAGEN GOL AL MANDO DE MARIA PEREYRA Y UN FORD KA MANEJADO POR LORENA JUEZ.
EN EL IMACTO SE OBSERVAN DAÑOS MATERIALES A LOS RODADOS Y LAS PERSONAS QUE CONDUCIAN NO SE LES NOTABA HERIDAS DE GRAVEDAD, SOLAMENTE JUEZ MANIFESTABA GRAN DOLOR EN EL PECHO.
LAS AUTORIDADES DE POLICIA, EMERGENCIA Y SEGURIDAD NO HABIAN LLEGADO AL LUGAR HASTA 25 MINUTOS DESDE SUCEDIDO EL SINIESTRO.
FUENTE. CORRESPONSAL DAVID TORRES VIERA.
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