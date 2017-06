GLORIA PEREYRA BAJO PALABRA: ENTREGAMOS 36 PASAJES DIARIOS POR TEMAS DE SALUD, CON 150.000 LA MUNICIPALIDAD NO HACE NADA Y CON 30.000 LOS VECINOS TAMPOCO CONSTRUYEN UN BAÑO

La intendenta Carmen Gloria Pereyra hizo declaraciones con respecto al hospital de la ciudad, a un subsidio que le entregó el gobernador y al dinero del vida digna que se les entrega a los vecinos para construir un baño.

720 PASAJES POR MES

“hemos insistido con el Hospital Regional, nosotros hemos llegado a setecientos veinte pasajes por mes en el municipio para que la gente vaya a atenderse a la ciudad de Córdoba por distintas especialidades medicas”. dijo Gloria. Marcadamente preocupada indicó más adelante que “hablamos de gente con distintas enfermedades terminales, hoy no tenemos un centro oncológico especial, todas aquellas personas que están pasando aquella situación terrible porque no solamente pasa por la persona afectada sino por toda la familia; ni hablar de distintas enfermedades que han surgido en esta última década y que enfermedades inmunes donde no hay nadie que las diagnostique” remarcó.-

Respecto a la obra del Hospital expresó que “esto no es una dadiva, esto es una obligación de los gobiernos, tanto municipales, provinciales o nacionales que deben cumplir, hacer políticas de estado sobre esta situación, salud, educación, todo hace falta”.-

Finalmente en esta línea indicó “me quedé corta en no pedir un avión sanitario que tanta falta nos hace porque hay muchísima gente que sufre accidentes o enfermedades coronarias y necesitamos un traslado urgente a la ciudad de Córdoba porque mucha gente se nos ha quedado en las altas cumbres”.-

VILLA DOLORES RECIBIO $ 150.000

La Intendente fue consultada por los $ 150.000 pesos que le entregó el gobernador de la provincia, indicando al respecto que “estoy asombrada, anonadada y nosotros que necesitamos tanta plata, un papel que hemos recibido de inmediato lo voy a ir a cobrar”.-

“¿Qué hacemos con ciento cincuenta mil pesos?, y la verdad que nada y para esta obra de la calle 17 de Octubre no alcanza para nada”.-

ANUNCIO DE NUEVO PROGRAMA SOCIAL

La titular de la administración municipal de Villa Dolores expresó a los medios que “nosotros muy pronto estaremos anunciando un Programa Social Municipal consistentes en ayudas que son paliativos porque nosotros estamos convencidos que con 30.000 pesos no se hace un baño como son estas ayudas provinciales”.-

“Estamos –dijo- en la Argentina 2017 donde la economía es bastante complicada”.-

“Nosotros vamos a dar la explicación como corresponde, para una puerta, para una ventana, unos blocks pero no para hacer una construcción”.-

“Vamos a seguir viajando a Buenos Aires para continuar con gestiones y en Córdoba tengo previsto una reunión con la Secretaría de Ambiente sobre la planta potabilizadora del EINAT donde tengo una audiencia lograda”. FUENTE. BOLETIN MUNICIPAL.