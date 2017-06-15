UNA CURVA MALDITA, PROFUGO APARECIDO, MENOR AL VOLANTE Y ROBO DE GARRAFA. TODOS LOS DETALLES EN ESTA NOTA DEL JUEVES
LA CURVA SANTANA PARECE ESTAR MALDITA:
AYER A LAS 19:30 HS. SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 ALTURA CURVA DE SANTA ANA ENTRE UN AUTOMÓVIL FORD ESCORT CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 33 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA DOLORES, UNA MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 28 ACOMPAÑADO DE UNA MUJER DE 47 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN LOS HORNILLOS, Y UN TERCER RODADO CONSISTENTE EN UNA PICKUP TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 63 AÑOS. EL HECHO HABRÍA OCURRIDO CUANDO EL FORD ESCORT QUE SE DIRIGÍA HACIA VILLA DOLORES REMOLCANDO UN TRAILER, SE LE DESPRENDE UNA RUEDA DE ESTE ULTIMO, LA QUE IMPACTO CONTRA LA MOTOCICLETA QUE CIRCULABA EN DIRECCIÓN OPUESTA PROVOCANDO LA CAÍDA DE SUS OCUPANTES CUANDO A SU VEZ SUFREN EL ROCE DE LA PICKUP QUE VENIA DETRÁS EN LA MISMA DIRECCIÓN. LOS OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA FUERON TRASLADADOS EN AMBULANCIA AL HOSPITAL, RESULTANDO LA ACOMPAÑANTE CON FRACTURA DE DEDO DE LA MANO IZQUIERDA.
EL PROFUGO ESTABA EN VILLA DE LAS ROSAS: DÍA DE AYER A LA HORA 10:00, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y UN PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE, PERSONAL DE LA COMISARÍA DE VILLA DE LAS ROSAS, ALLANO UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS, PROCEDIENDO A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 45 AÑOS, QUIEN FUE TRASLADADO A LA CIUDAD DE RÍO CUARTO A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO INTERVINIENTE.
MUY GRAVE HECHO, MENOR AL VOLANTE. AYER A LAS 17:30 HS. EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE ROBERTO J. NOBLE Y AV.BELGRANO, SE SECUESTRO UNA MOTOCICLETA CORVEN ENERGY 110 CC, CONDUCIDA POR UNA MENOR DE 13 AÑOS ACOMPAÑADA DE OTRA DE 6 LAS QUE FUERON ENTREGADAS A SUS PADRES, LABRANDO ACTUACIÓN SUMARIAL POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
ACCIDENTE (FUE PRIMICIA VDX): AYER A LAS 20:45. OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 KM 220 DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS, ENTRE UN VW. GOL CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 68 AÑOS CON DOMICILIO EN ZONA RURAL Y UN FORD KA CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 40 AÑOS ACOMPAÑADA DE SU HIJO DE 16, AMBOS CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD. LOS OCUPANTES DE AMBOS RODADOS FUERON TRASLADADOS Y ATENDIDOS EN EL HOSPITAL RESULTANDO CON LESIONES LEVES (TRAUMATISMO DE TORAX).
ROBARON GARRAFA EN LOS OLIVOS: ANOCHE A LAS 00:30 HS. UNA VECINA DE BARRIO LOS OLIVOS ALERTO A UN MÓVIL POLICIAL QUE PATRULLABA EL SECTOR, RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN DE UNA GARRAFA DE 10KG DESDE EL PATIO LATERAL DE LA VIVIENDA. EL INMEDIATO ACCIONAR COORDINADO EN TODO EL SECTOR BARRIAL IMPIDIÓ QUE ALGUIEN PUDIERA LOGRAR SU COMETIDO, SIENDO RECUPERADA LA GARRAFA, TRAS UN AMPLIO RASTRILLAJE, ENCONTRÁNDOSE OCULTA EN UN PREDIO A CIERTA DISTANCIA DE LA VIVIENDA. HORACIO SOSA PARA VDX.-
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments