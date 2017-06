CURSO SOBRE CONDUCCIÓN VIAL SEGURA EN LAS ROSAS

Share on Twitter

Share on Facebook

Se dictó en el Salón de la Cultura Municipal un curso sobre la temática de Inducción a la Conducción Vial Segura.

Esta charla – Taller, organizada por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa de Las Rosas, estuvo a cargo del Ing. Alejandro Guzmán Vega y del Sr. Daniel Macagno, integrantes ambos del Area de Capacitación del Plan Provincial de Manejo del Fuego y destinada a personal perteneciente a organismos de emergencia, como: Bomberos Voluntarios, Cooperativa, Choferes de Ambulancia, Defensa Civil, Inspectores de Tránsito, Municipalidad, entre otros.

Siendo el objetivo fundamental de la capacitación, que el personal salga sano y vuelva sano a su casa, en tiempo y forma.

Se desplegó un amplio temario: Factores intervinientes en la vía pública, Análisis del proceso del siniestro, actos y condiciones inseguras – Pirámide de la No inseguridad, Casos Reales – Implicancias, Aspectos que aportan inseguridad en desplazamiento al trabajo. Uso de Alcohol, fatiga, no uso de elementos de seguridad (pasiva y/o activa). El verdadero problema de la siniestralidad en motos, la velocidad. Objetos sueltos – personas transportadas como carga. La distracción. Sistema de señalización. Sanción vs Educación. HORACIO SOSA PARA VDX.