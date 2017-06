VECINOS DE BARRIO FATIMA RECIBIERON RECONOCIMIENTO OFICIAL

“Esto es muy importante, queríamos rescatar, valorar que los actos buenos siempre hay que agradecerlos”.-

Así lo señaló la Intendente Municipal de la Ciudad Gloria Pereyra en el acto de reconocimiento a vecinas y vecinos de barrio Fátima con motivo de las acciones solidarias que permitieron embellecer la fachada de la histórica capilla de “Ntra. Sra. de Fátima”.

Acompañada de la directora de cultura Belén Facchinelli, la Jefa de Gobierno indicó a los vecinos que “lo que yo rescato y valoro y lo dijeron ustedes, el sentido de pertenencia que han querido hacer para con todos los vecinos” resaltó.-

Recibieron el pergamino enmarcado los vecinos y vecinas María Elena Molina, Adriana Villarreal, Martha Tobares, Carmen Bellotti, Mary Sánchez, Alina Díaz, Ana Suau, Ester Destefani, Mónica Castro, Eda Suarez, María Rosa Andino, Mónica Martín, Alicia Puebla, Alicia Mattio, María Silvia Contrera, Mirtha Castellano, Nelly Aranaz, Elva de López, Norma Merino, Norma Murua, Maravilla López, Alicia Figueroa, Silvia López, Hermanas Albertinas Ligoria María Bednarczyk, Catalina Danuta Krzyston, Valentina Molina, Francisco Gómez y Jorge Suarez.-

“Nosotros –dijo Gloria- no podíamos estar ausentes en este mes del vecino de darles este reconocimiento a ustedes que han sido los primeros en hacer este sentido de pertenencia en este barrio”.-

“Espero –agregó- que esto se multiplique y que suceda en otros barrios más.- Como dijo la Hermana, hoy Dios nos ha unido, que Dios y la Virgen nos siga uniendo en otros barrios más y poder hacer estas cosas” enfatizó.-

Agregó la Intendente que “estas acciones no sean solo en una capilla, que lo sean en un comedor solidario donde Dios y la Virgen también está, es trabajar en conjunto por el bien común, porque esos son los principios de la religión católica y también porque no, de aquellos ateos, porque nos tenemos que ayudar por eso vivimos en comunidad” resaltó.-

Los vecinos expresaron sus pensamientos, entre ellas Ester Destefani dijo que “lo importante es que colaboró todo el barrio y que nos empezamos a conocer y reconocernos como integrantes del barrio, tener un poco más de sentido de pertenencia, fue lo más importante, se trabajó en conjunto.-

Me he sentido muy feliz de haber trabajado con este grupo de gente y debemos continuar en todo esto, que no sea un hecho aislado, y en nombre de todos totalmente agradecida” dijo Destefani.-

Alicia Figueroa agradeció en nombre de todo el grupo “a la señora Intendente porque esto hace bien, estimula a la gente, hace bien la presencia de la Jefa Comunal que esté de acuerdo con lo que se pueda lograr en cada barrio, y seguimos contando con todo el apoyo de la municipalidad”.-

Finalmente la religiosa hermana Albertina María Ligoria Bednarczyk dijo que “tenemos que agradecer a Dios que ha hecho posible este trabajo que nos ha permitido compartir con todos los vecinos, muchas gracias a la señora Intendente que se nota que se preocupa por la familia y el trabajo que ha realizado la comunidad.” INFORME MUNICIPAL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-