VIOLENTO y ARMADO, CASI LA MATA UN PERRO FOCO DE INCENDIO Y ACCIDENTE EN LOS POLICIALES DEL VIERNES
PELEA DE VECINOS CON VIDRIO ROTO: DÍA DE AYER A LA HORA 11:40, UNA PERSONA CON DOMICILIO EN BARRIO FATIMA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, FUE DETENIDA POR LA POLICÍA MINUTOS DESPUÉS DE HABER ROTO UN VIDRIO LATERAL DE UNA PICKUP TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE OTRO VECINO DEL LUGAR EN CIRCUNSTANCIAS DE UNA DISCUSIÓN. POR TAL MOTIVO FUE TRASLADADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO POR EL DELITO DE DAÑO.
ALLANAMIENTO EN DOMICILIO DE MENOR POR ROBO:
AYER A LA HORA 08:00 Y CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN POR UNA TENTATIVA DE ROBO EN UNA VIVIENDA, SE ALLANO EL DOMICILIO DE UN MENOR DE 16 AÑOS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA PARA DICHA CAUSA.
SE DETUVO AL AUTOR DE ROBO: AYER A LA HORA 13:00 Y EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR UN HECHO DE ROBO, LA POLICIA ALLANO UNA VIVIENDA UBICADA EN EL SECTOR DEL ALTO RESBALOSO, EL CUAL ARROJO RESULTADO POSITIVO LUGAR SECUESTRANDO ELEMENTOS DE PRUEBA Y ESTABLECIENDO EL AUTOR DEL HECHO.
SE LE CRUZÓ UN PERRO Y SE QUEBRÓ LA CLAVICULA: AYER A LA HORA 17:40 EN CALLE JESUSA VIDAL 117, UNA MUJER DE 41 AÑOS QUE CONDUCÍA UNA MOTOCICLETA KYMCO 110 CC, SUFRIÓ FRACTURA DE CLAVÍCULA Y TRAUMATISMO DE CRÁNEO AL CAER DEL RODADO, TRAS EMBESTIR A UN PERRO QUE SE CRUZO EN SU CAMINO, SIENDO TRASLADADA Y ATENDIDA EN EL HOSPITAL. MINUTOS DESPUÉS LA POLICÍA ESTABLECIÓ EL PROPIETARIO DEL REFERIDO ANIMAL.
FOCO DE INCENDIO: EN LA VÍSPERA A LAS 21:00 HORAS, EN AV. SAN MARTÍN Y CALLE JOSÉ INGENIERO SE REGISTRO UN FOCO DE INCENDIO DE UNOS 50 METROS DE FRENTE REQUIRIENDO LA ACTUACIÓN DE BOMBEROS QUE EXTINGUIERON EL FUEGO, EL CUAL AFECTO UNA SUPERFICIE DE 100 X 100 METROS DE PASTOS NATURALES. SE INICIARON ACTUACIONES SUMARIALES CON EL FIN DE ESTABLECER QUIEN ENCENDIÓ EL FUEGO.
ERA VIOLENTO Y ESTABA ARMADO: ANOCHE 22:30 HORAS, EN UNA VIVIENDA DEL PARAJE CRUZ DE CAÑA PERSONAL POLICIAL INTERVINO EN UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN LA CUAL SE DETUVO A UN HOMBRE DE 38 AÑOS Y SE SECUESTRO DOS ARMAS DE FUEGO QUE HABÍA EN LA VIVIENDA, DE LAS CUALES SE CARECÍA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU TENENCIA LEGAL. INFORME POLICIAL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-
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