TALLERES SE ALEJA DEL SUEÑO DE LA COPA, PERDIÓ ANTE GIMNASIA 1 A 0

Share on Twitter

Share on Facebook

Matemáticamente tiene chances, es cierto, pero sin dudas que Talleres dejó pasar una importante posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, con la derrota 1 a 0 ante Gimnasia La Plata, en el Mario Kempes. De esta forma, no tiene más remedio el albiazul que sumar los seis puntos en juego si quiere aspirar a cruzar la frontera nacional.

Increíble cómo le cuestan a Talleres este tipo de partidos. De poder depender de sí mismo a luchar con las probabilidades y resultados ajenos. Pero a decir verdad, en cancha no demostró ni superioridad ni predicamento para llegar al gol y desnivelar. No hay mucho más para aclarar.

El visitante optó por taparle las bandas, sin darle espacios a los veloces wines, y su único argumento sólido fue algún disparo desde afuera del área. El balón era patrimonio albiazul pero el dominio estaba equilibrado.

Hasta que el “Lobo” lastimó y se llevó todo. Un centro raspante de Alemán se desvió apenas en la cabeza de Mauricio Romero y gol. Lejos de tranquilizarse, se dejó envolver el anfitrión en toda la desesperación que bajaba de las tribunas. No iba a salir ninguna. Victorio Ramis tuvo dos claras que no pudo cristalizar, todo un síntoma de lo que presagiaba la ingrata noche. Y mientras, Emanuel Reynoso en el banco de suplentes, Frank Kudelka lo reemplazó al inicio del complemento, y sin dudas su ausencia se sintió, a pesar de que no había tenido un partido correcto.

Pudo y mereció igualar Talleres, no obstante, queda en deuda en cuanto a carácter y personalidad para afrontar los duelos claves. ¿Lo subestimó? La cuestión es que ahora corre desde atrás en ese sueño de llegar a la Copa Sudamericana, no depende de sí mismo y ante rosario Central se juega una final donde solo le sirve ganar. Con actitud solamente no le va a alcanzar. FUENTE: LA NUEVA MAÑANA.