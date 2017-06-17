VARIOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS INFORMACIONES POLICIALES
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHICULO POR ADULTERACIÓN.
09:15 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DEL PUESTO DE VERIFICACIONES PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN VEHICULO PICK-UP MARCA FORD F-100, PROPIEDAD DE UNA MUJER MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL QUE PRESENTABA ADULTERACIÓN EN SU NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOR; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
VILLA DOLORES – VEHICULO CON PEDIDO DE SECUESTRO.
12:20 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DEL PUESTO DE VERIFICACIONES PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE OTRO VEHICULO PICK-UP MARCA FORD F-100, PROPIEDAD DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL QUE PRESENTABA PEDIDO DE SECUESTRO DE LA POLICÍA FEDERAL; QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
16:40 HS. DE LA VÍSPERA, EN CALLE INDEPENDENCIA Y SUIPACHA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA MUJER DE 38 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, QUIEN ENVISTIÓ UN ANIMAL CANINO, PERDIENDO EL CONTROL DE RODADO LO QUE PROVOCÓ SU CAÍDA, RESULTANDO CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA.
VILLA DOLORES – CONDUCTA SOSPECHOSA.
17:40 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN CALLE CASTRO BARRO DE BARRIO 9 DE JULIO, A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN HOMBRE DE 26 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN MOMENTOS ANTES HABÍA SIDO VISTO POR UN VECINO CUANDO ESCALABA LA TAPIA DE SU PROPIEDAD, QUIEN QUEDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
LAS TAPIAS – ACCIDENTE DE TRANSITO.
19:20 HS. DE LA VÍSPERA, EN RUTA N° 14, ALTURA BOLICHE NABUCO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT SANDERO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 49 AÑOS DOMICILIADA EN VILLA DE LAS ROSAS, QUIEN ENVISTE DE ATRÁS A UNA MOTOCICLETA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA OTRA MUJER DE 34 AÑOS DOMICILIADA EN LAS TAPIAS, RESULTANDO ESTA ULTIMA CON LESIONES DE CONSIDERACIÓN POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHÍCULOS.
EN LA VÍSPERA SE IMPLEMENTO OPERATIVOS DE CONTROLES VEHICULARES E DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO SAN JAVIER, DONDE SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE VEHÍCULOS EN INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO PREVENTIVO DE LOS MISMOS E INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
HORACIO SOSA PARA VDX.-
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