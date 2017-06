GLORIA EN EL DIA DEL VECINO:” ME TOCÓ EPOCAS DURAS, SIN BILLETERA NACIONAL NI PROVINCIAL

En el tradicional encuentro anual con todos los barrios, con motivo del día del vecino, la Intendente de la Ciudad de Villa Dolores Gloria Pereyra dijo que “me han tocado tiempos duros pero el desafío es grande y es interesante porque estamos demostrando que con poquito, a las claras estamos haciendo, y todo lo que hacemos es gracias a ustedes a los tributos de ustedes, a lo que aportan todos los meses”.-

Clara y contundente Gloria indicó: “No tenemos la billetera ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial, es la billetera del ciudadano de Villa Dolores, con esa billetera estamos haciendo cosas en los barrios” resaltó.-

Con una concurrencia masiva de todas las comisiones barriales que previo a las palabras de la Jefa de Gobierno apoyaron con sus expresiones la gestión, la Intendente dijo que “ustedes lo han dicho todo, vivir en comunidad, el bien común, trabajar para los demás, actuar lo mejor posible con toda la honestidad porque todo primero comienza en nuestra casa y después lo vamos haciendo con los otros vecinos, en las instituciones, en la familia, con todos los demás”.-

En esa línea Gloria expresó “tenemos que ver bien también en el tiempo de las elecciones, y no nos tenemos que dejar engañar, tenemos que trabajar siempre por el bien común y esa tiene que ser nuestra meta”.-

Agregó que “más allá de mi color político, trabajo para la gente que me voto, para la que no me voto claro que sí, porque es así, vivimos en democracia, esto es para todos, es una gestión para todos”.-

En otro pasaje reafirmó que “es sumamente importante trabajar con muchas vocación de servicio.- Los políticos, los que están arriba dejar todas esas mezquindades, estar en la chiquita, y la verdad que no lleva a nada porque lo primero es trabajar en comunidad, siempre mirando positivamente porque vivimos tiempos de crisis, no nos alcanza, a mucha gente le han sacado las pensiones, los precios son cada vez más altos y los sueldos más bajos” enfatizó.-

En la parte final de sus palabras a los vecinos Gloria expresó que “es muy importante que nosotros acá en este pedacito de cielo hagamos patria, porque acá no solamente tienen que cambiar los gobernantes, nosotros también tenemos que cambiar y como le digo a mi equipo de gobierno tengamos una misión y una visión en la vida porque con esa meta, los sueños son más claros y lo que está en nuestro corazón, está en nuestra mente y en el universo, o sea que se va a dar, siempre y cuando actuemos con lo positivo” sostuvo.-

Con la satisfacción de la obra prometida y cumplida, la Intendente se refirió al “pavimento en la calle 17 de Octubre hoy (por el viernes) la terminamos y la semana que viene van a comenzar a circular por allí, y así todo”.-

“El mantenimiento de esta hermosa ciudad que no es nada poco, mantenerla con servicios, mantenerla con plantas y eso lo hacemos con la ayuda de ustedes, por eso necesito imperiosamente en estos dos años que nos quedan de gobierno, que ustedes nos ayuden, sin ustedes no podríamos hacer nada, absolutamente nada” indicó.-

“Sigan apostando al barrio, porque todo lo que uno da vuelve, sigamos haciendo grande a Villa Dolores, soy una convencida que los barrios son el motor de la ciudad, vamos a seguir caminando los barrios, porque ese es el verdadero gobierno que está al lado de la gente porque nosotros somos simples servidores públicos”. BOLETIN MUNICIPAL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-