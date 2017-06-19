CUATRO ACCIDENTES CON HERIDOS, BORRACHO Y UNA FUGA
ACCIDENTE 1: RENAUL 12 CON MOTO: 06:00 HS. DEL DOMINGO, EN CALLE SIRIA SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT 12 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 49 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS HOMBRE DE 23 Y 24 AÑOS, UNO DE ELLOS CON DOMICILIO EN LAS TAPIAS Y EL RESTANTE EN ESTA CIUDAD AMBOS SIN CASCO PROTECTOR; RESULTANDO ESTOS ÚLTIMOS CON LESIONES POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES.
ACCIDENTE 2: 504 CON SENDA Y UN PEATON: 06:10 HS. DEL DOMINGO, EN CALLE ITALIA Y PELLEGRINI SE REGISTRO OTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 504 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 34 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, Y UN AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN SENDA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 35 AÑOS TAMBIÉN DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; A RAÍZ DEL IMPACTO UNO DE LOS VEHÍCULOS EMBISTE A UN HOMBRE MAYOR EDAD QUE INTENTABA CRUZAR LA CALLE ITALIA, EL QUE RESULTO CON LESIONES SIENDO TRASLADADO ESTE ULTIMO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA.
ACCIDENTE 3: MOTO CON MOTO Y UNA FUGA: 07:05 HS. DEL DOMINGO, EN CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y 21 DE ABRIL SE REGISTRO OTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA APPIA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE DE 39 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN FUE EMBESTIDO POR OTRA MOTOCICLETA, LA QUE SE DIO A LA FUGA; RESULTANDO CON LESIONES POR LO QUE FUE TRASLADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SUS CURACIONES.
ACCIDENTE 4. MOTO CON PILOTO BORRACHO: 07:30 HS. DEL DOMINGO, EN CALLE CORONEL OLMEDO SE REGISTRO OTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE DE 34 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO, CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO CON LESIONES POR LO QUE FUE TRASLADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SUS CURACIONES; CONSTATANDO QUE EL MISMO SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD POR LO QUE SE INICIARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
INFORME POLICIAL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-
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